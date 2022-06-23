Samsun'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Soylu: Yangınla ilgili bir kişi suçunu itiraf etti!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İ.K., K.T, A.A., S.B.,Y.N. ve G.A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. İ.K. ve K.T. tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevine gönderildi. A.A., S.B.,Y.N. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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