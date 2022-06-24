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Yerli ve milli uçaksavar, SEDEC Fuarı’nda boy gösterecek Türkiye’nin gururu CANiK M2 QCB, SEDEC Fuarı’na hazır

İHA

Yerli ve milli uçaksavar, SEDEC Fuarı’nda boy gösterecek Türkiye’nin gururu CANiK M2 QCB, SEDEC Fuarı’na hazır

CANiK’in yerli ve milli uçaksavarı M2 QCB, Ankara’da yapılacak SEDEC Fuarı'nda boy gösterecek.
Dünyanın 69 ülkesine ihracat gerçekleştiren global marka CANiK, Ankara’da gerçekleştirilecek SEDEC Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşacak. 2830 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan fuarda CANiK, yerli ve milli uçaksavar M2 QCB’nin yanı sıra M2F, tabanca ve aksesuar ürünlerini de sergileyecek. Yaklaşık 40 ülkeden katılımcıların yer alacağı fuarda CANiK ihracata yönelik yeni iş birliklerine de imza atmayı hedefliyor.
Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, ihracat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. CANiK, 2830 Haziran 2022 tarihinde bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek SEDEC Fuarı’nda sanayicilerin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden hükümet yetkilileri, karar vericiler, son kullanıcılar ve satın alma heyetleriyle Ankara’da buluşmaya hazırlanıyor. Fuarda milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB, tabancamız METE ve ateşli silah aksesuarlarının yanı sıra CANiK M2 QCB’nin hızlandırılmış versiyonu M2F’de sergilenecek.

“Uluslararası arenada büyük ilgi görüyoruz”
SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK ürünlerimizle Türkiye’nin savunma sanayi alanında dünyaya açılan kapısı olma hedefiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Geçen yıl ihracatımızı yüzde 60 artırarak Türkiye’de en hızlı büyüyen üçüncü şirket olduk. Bu başarılara yenilerini eklemek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemiz ve sektörümüz için son derece önemli bir buluşma olarak gördüğümüz SEDEC Fuarı da kendi evimizde ürünlerimizi dünyaya sunacağımız bir platform olacak. Fuarda ilk defa geçen yıl görücüye çıkardığımız yerli uçaksavar CANiK M2 QCB’yi de gururla sergileyeceğiz. Dünyada 69 ülkeye ihraç ettiğimiz ürünlerimizle uluslararası arenadaki pozitif algımızı daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yıl boyunca 5 kıtada 18 global fuara katılacak
CANiK, dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı uçaksavarı M2 QCB ile uçaksavar üreten dünyadaki 5 firmadan biri konumunda yer alıyor. Yerli ve milli uçaksavarın dünyaya ihraç edilmesinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde araç konvoyları, tabur ağırlık bölgesi, tabur komuta yeri, piyade birliklerinin temel atış destek unsuru, su üstü platformlarının asimetrik taarruza karşı önlem, amfibi harekatta görev alan unsurların ileri atış destek, sabit kanatlı hava platformlarına kanat altı silah podu içine ve döner kanatlı hava platformlarına kapı makineli tüfeği olarak her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor. CANiK, yıl boyunca 5 kıtada toplam 18 global fuara katılım sağlamayı planlıyor.

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