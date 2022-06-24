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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram Bektaş: “Şampiyonluğun yolu aile gibi takım olmaktan geçiyor”

İHA

Bayram Bektaş: “Şampiyonluğun yolu aile gibi takım olmaktan geçiyor”

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Tüm parametreleri birleştirip bir aile takımı, birlikte savaşan, birlikte kazanan, taraftarı coşturan bir takım meydana getirmeye çalışıyoruz. Çünkü şampiyonluğun yolu buradan geçer. Öncelikle bir aile gibi olmalısınız” dedi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Bayram Bektaş liderliğinde gerçekleştiriyor. Dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı bir çalışma yapan kırmızıbeyazlılarda Samsun’a bugün gelen Tomane Mendes, Arvydas Novikovas antrenmanda yer almazken, izinli olan Yusuf Abdioğlu da idmanda yer almadı. Bayram Bektaş, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“En kısa zamanda forvet, orta saha ve sağ bek transfer edilecek”
İhtiyaçları olan mevkilere transferlerin kısa sürede yapılacağını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Çalışmalarımız devam ediyor. Dayanıklılık ve kuvvet çalışıyoruz. Gençlerimizi de bu süreçte görüyoruz. Hafta sonu ilk kampımıza başlayacağız. Sakatlıksız bir şekilde geçirmek istiyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Gelen oyuncuların hepsinin sağlık kontrolü bitti. Bugün Novikovas da geldi, sağlık kontrolünden sonra takıma katılacak. Transfer görüşmeleri devam ediyor. İyi oyuncuları kendi takımlarından getirmek zor. En kısa zamanda ihtiyaç olan forvet, orta saha ve sağ bek takıma dahil olacak. Yücel Uyar, gençler hakkında bana bilgilendirme yaptı. Bir an önce kadro bütünlüğünü oluşturmak istiyoruz. Novikovas milli takımda olduğu için ekstra izinliydi. Uzak ülkeden gelen oyuncuları da göz önüne alarak erken toplandık. Bu süreçte de gençlerimizi görme fırsatımız oldu. Kampta 3035 oyuncu ile çalışamıyorsunuz. Kampta oyun planı ve sisteminizi çalışmanız gerekiyor. O açıdan Samsun’daki süreç önemliydi” diye konuştu.

“Giresunspor ile sezon açılış maçı oynayabiliriz”
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor’un Teknik Direktörü Hakan Keleş’in hazırlık maçı teklif ettiğini belirten Bayram Bektaş, “Hazırlık maçları belli değil. Giresunspor ile bireysel olarak görüştük. Kampta bulunduğumuz takımlara göre kimle maç oynayacağımız belli olacak. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş beni arayarak hazırlık maçı yapmak istediklerini söyledi. Belki de sezon açılış maçı olabilir. Ben de olumlu cevap verdim. Bolu kampından döndüğümüzde lig başlamadan önce oynayabiliriz. Lig başlamadan 56 hazırlık maçı oynamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Şampiyonluğun yolu aile gibi takım olmaktan geçiyor”
Aile kavramını takımında oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Bektaş, “Şu anda iyi bir oluşum var. Yeni gelen transferlerin çok çabuk adapte olduğunu görüyoruz. Biz buraya iyi oyuncunun yanında iyi karakterli oyuncuları da transfer etmeye çalışıyoruz. Burasının bir aile ortamı gibi olduğunu görüyorlar. Eski oyunculardan Osman Çelik ve Hasan Kılıç olsun gelenleri çok çabuk kabul ediyorlar. Güzel bir ortam oluştu. Takım sahada mücadele ettiğinde o aile duygusunu görüyorsunuz ve olmadığını da görüyorsunuz. Bu gibi durumları gol atıldığında ya da yendiğinde de görüyorsunuz. Biz bu faktörlerin hepsini, tüm parametreleri birleştirip bir aile takımı, birlikte savaşan, birlikte kazanan, taraftarı coşturan bir takım meydana getirmeye çalışıyoruz. Çünkü şampiyonluk yolu buradan geçer. Öncelikle bir aile gibi olmalısınız. Kaybettiğinizde de tekrar çok çabuk ayağa kalkmayı beceren bir grup olmalısınız. Biz bunları aşılamaya çalışıyoruz. Toplanalı kısa süre oldu. Her şey çok çabuk olmuyor. İnşallah hepsini başarıp, Samsun’a hazır bir şekilde tam takım dönüp, lige de bu şekilde başlamamız lazım” şeklinde konuştu.

“Kaptanlık çok önemli, pazubandını takan kaptana herkesin saygı duyması gerekir”
Takım kaptanının kim olacağına henüz karar vermediğini de vurgulayan Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, şunları söyledi:
“Takımlarda, formasını çok uzun yıllar giyen bir profil var. Bu takıma transfer olan isim ve profil olabiliyor. Buradan bir çatışma olamaması lazım. Zaten herkes herkesin kariyerini biliyor. Biz de ona göre davranıp kimseyi kırmadan, üzmeden kim hak ediyorsa 1. kaptan, 2. kaptan ve 3. kaptan. Kaptanlık çok önemli bir konu. Çünkü tüm aileyi ayakta tutar, çatlak ses olmaz. Çok hassas bir nokta. Biz onu iyice düşünüp, konuşup, kimseyi üzmeden pazubandını takan kaptana da herkesin saygı duyacak bir şekilde bunu oluşturmamız gerekiyor. O konuyla alakalı da zamanımız var.”
Samsunspor 26 Haziran Pazar günü ilk kamp yeri olan KayseriErciyes’e hareket edecek, kırmızıbeyazlılar ardından da 2. kamp yeri olan Bolu’daki çalışmaların ardından Samsun’a gelip yeni sezonu bekleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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