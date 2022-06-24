Ayakkabıcıdan para hırsızlığı zanlısı tutuklandı

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Samsun'da ayakkabıcıdan para hırsızlığı zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Samsun Yabancılar Çarşısı'nda bulunan Serkan Aksoy'a ait ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı dükkanına gelen 16 yaşındaki F.G., iş yeri sahibinin lavaboya gitmesini fırsat bilerek kasadan bin TL çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayına karışan 16 yaşındaki F.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan F.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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