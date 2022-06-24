Hisarcıklıoğlu'ndan Kazım Yılmaz’a hizmet ve şeref belgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70. kuruluş yıldönümünde Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Rıfat Hisarcıklıoğlu’ndan hizmet ve şeref belgesi başarı plaketi aldı.

Ankara’da düzenlenen TOBB’un 70. kuruluş yıldönümünde Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu, oda/borsa başkanları ve TOBB delegeleri ile bir araya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, “TOBB’un 70. kuruluş yıl dönümünde camiamızla bir aradayız. Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Proje fabrikası haline gelen, yerel kalkınmanın itici gücü olan 365 oda/borsa yönetimini, meclisleri ve tüm çalışanlarını kutluyorum. Kurucularımızı, geçmişten bugüne emeği geçenleri saygıyla, ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle anıyoruz. 70 yıldır aynı ruh, aynı heyecanla, Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Başkan Yılmaz’a hizmet ve şeref belgesi

Etkinlikte hizmet şeref belgesi ve plaket töreninde, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’a TOBB Genel Kurulu delegeliğinde yirminci yılını tamamlaması sebebiyle TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından Hizmet ve Şeref Belgesi Başarı Plaketi takdim edildi. Başkan Yılmaz, plaket takdimi sonrası Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

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