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Özman: "Altın Türk yatırımcıya kazandırmaya devam eder” Bu yaz 0,10 gr altınların yerini 0,05 gr altınlar alacak

İHA

Özman: "Altın Türk yatırımcıya kazandırmaya devam eder” Bu yaz 0,10 gr altınların yerini 0,05 gr altınlar alacak

– Samsun Kuyumcular Odası Başkanı ve Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, geçen yıl peynir ekmek gibi satılan gram altının 10’da 1’ine denk gelen 0,10 gram altınların yerini bu yıl gram altının 20’de 1’ine denk gelen 0,05 gram altınların alabileceğini söyledi.
Çeyrek altın almayı bırakan vatandaşların gram altın da almayıp, yarım gram aldıklarını vurgulayan Başkan Salih Özman, “Yakın zamanda Uluslararası Kuyumculuk Fuarı'na katıldık. Anadolu’daki tüm kuyumcular çok ümitliydi. Şu anda ise birçok şehirde müşteriden gelen çeyrek altınlar talep görmediği için kesilip eritiliyor. Çeyrek altın bin 700 TL’nin üstüne çıktığı için kolay kolay götürülebilecek bir hediye olmaktan da çıktı. Stantlarımızı yarım gramlar süslemeye başladı. Artık satılabilecek altınlar yarım gram olarak değişti. Yarım gram 500, gram altın ise bin TL’den satılıyor. Geçtiğimiz senelerde haziran ayının 2. haftası itibariyle hareketlilik başlıyor, okullar kapanınca da yoğun bir tempoya giriyorduk” dedi.

“0,10 gram altının yerini 0,05 gram altın alabilir”
Geçen yıl piyasaya çıktığı gibi biten gram altının 10’da 1’ine denk gelen 0,10 gram altının da daha azının talep edildiğine değinen Salih Özman, “2021’de gramın 10’da 1’i dediğim 0,10 gr altınlar satılıyordu. Bu altınlar çok sayıda talep gördü. Biz bu altınları satmayı istemiyoruz çünkü uğraşılacak bir şey değil. Rafinelerin de basmaya uğraşacağı bir altın değil. Vatandaşlar gramın 20’de 1’ine denk gelen 0,05 gram altın sormaya başladılar. Bazı rafineler bu altınları üretmeye başlamışlar. Ben mağazama alıp henüz satışına başlamadım. Satılsa neye yarar onu da bilmiyorum. Zaten kar marjı çok düşük olan bir ürün ne kuyumcunun kazancı olur ne de alan kişiye bir şey katar. Ondan dolayı tezgaha koymadık" diye konuştu.

“Bundan sonra ‘Altın bin TL’nin ne kadar üstüne çıkar’ diye düşünmek gerekir”
Bin TL’yi aşan altının gram fiyatının bu seviyeden aşağıya düşmeyeceğini iddia eden Özman, şunları söyledi:
“Şu andan itibaren ne alırsanız alın yatırım aracı olarak sayılır. Altın fiyatları epey bir zamandır bin TL’lik kritik eşiğinde seyrediyor. Dünyadaki tüm dev ekonomilerde enflasyon var. Dünya piyasalarında da altının fiyatı düşmüyor. Dünyada bu kadar enflasyon varken alttın fiyatlarının geri çekileceğini düşünmüyorum. Bundan sonra ‘Altın bin TL’nin ne kadar üstüne çıkar’ diye düşünmek gerekir. Bin TL altın için taban fiyat oldu. Bundan sonraki süreçte de altına yatırım yapılır. Altın Türk yatırımcıya kazandırmaya devam eder.”
Güncel altın fiyatları ise 24 ayar gram altın 1025 TL, 998 TL bilezik, 1723 TL çeyrek altın, 3446 TL yarım altın ve 7050 TL’de tam lira olarak sıralanıyor.
Gram altının 20’de 1’ine denk gelen 0,05 gr altının fiyatının 55 TL bandında olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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