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'Çocuklarda skolyoz tedavisi için en uygun zaman yaz tatili'

İHA

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş yaz tatilinin çocuklarda skolyoz (omurga eğriliği) tedavisi için en uygun zamanlardan biri olduğunu söyledi.

'Çocuklarda skolyoz tedavisi için en uygun zaman yaz tatili'

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş yaz tatilinin çocuklarda skolyoz (omurga eğriliği) tedavisi için en uygun zamanlardan biri olduğunu söyledi.
Haziran ayının ‘Skolyoz Farkındalık Ayı’ olması sebebiyle Skolyoz hakkında bilgilendirmelerde Liv Hospital Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nden Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, çocuklarda kötü duruş, omuz seviyeleri arasında eşitsizlik, bel çukurlarındaki asimetri, bel kemiğinde bir tarafın öne çıkıntı yapması, kürek kemiğinde tümsek görünümü, elbiselerin vücuda tam olarak oturmaması ve kızlarda eteğin yukarı doğru çekilmesi gibi belirtiler görüldüğünde skolyoz ihtimali düşünülerek vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

“Kız çocuklarında erkeklere oranla daha sık rastlanıyor”
Skolyozun omurganın sırt ve bel bölgesinin yana doğru eğriliği olarak tanımlandığını ifade eden Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, büyümenin en hızlı yaşandığı ergenlik döneminde görülme sıklığı artan hastalığın tedavisinde başarılı sonuçlara ulaşabilmek için erken dönemde müdahale etmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Toplumda yüzde 24 arasında görülen skolyoz hastalığı ve cerrahi tedavisi hakkında konuşan Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, hastalığa kız çocuklarında erkeklere oranla daha sık rastlandığını belirtti.
Skolyoz görülen çocuktaki hafif değişikliklerin aile üyesi, yakın bir arkadaş ya da öğretmen tarafından fark edilebileceğini vurgulayan Opr. Dr. Ulaş, bu durumda mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bir hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Ergenlik sonrasında da ilerleyebiliyor
Skolyoz cerrahisinde amacın eğilmiş omurları düzgün bir şekilde dizip birbirine kaynatmak olduğunu ifade eden Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, şöyle devam etti:
“Kaynama sonrasında bu bölge tek bir kemik (omur) gibi hareket eder. Genelde 4550 derecenin üzerinde olan eğrilikler ergenlik bitip büyüme tamamlansa bile ilerlemeye devam eder. İlerleme sırtta ve belde estetik olarak kötü bir görüntü oluşturduğu gibi akciğer fonksiyonunu da bozabilir. Bu durumda skolyoz cerrahisi yapan çoğu doktor skolyoz eğriliğini azaltmak ya da artmasını engellemek için cerrahi tedaviyi tercih eder. Günümüz teknolojisi skolyoz cerrahlarının eğrilikleri düzeltebilme yeteneklerini artırmıştır. Böylece estetik olarak düzgün bir görüntü elde edilebilir. Eğrilmiş omurların birbirine kaynatıldığı füzyon ameliyatı, skolyoz eğriliğinin artmasını engellemekte çok başarılıdır.”

“Skolyoz eğriliği ne kadar esnekse o kadar çok düzelir”
Ameliyattan önce özel eğilmeli ya da traksiyon filmi denilen özel röntgen filmleriyle skolyoz eğriliğinin ne düzeyde esnek olduğunun anlaşılmaya çalışıldığını sözlerine ekleyen Opr. Dr. Ulaş, “Ameliyatı yapacak olan cerrah bu filmlerle ölçüm yaparak esneklik hakkında fikir sahibi olur. Skolyoz eğriliği ne kadar esnekse, o kadar çok düzelme elde edilir. Skolyoz ameliyatından sonra iz kalmasını engellemek için cilt estetik dikiş kullanılarak dikilir. İz oluşumunu engelleyici kremlerin kullanılması ve ilk yıl güneşe çıkarken kesi hattının üzerinin örtülmesi kullanılan diğer önlemlerdir” diye konuştu.

Çocuklar ameliyat sonrası 4 hafta içinde okula gidebiliyor
Ameliyat sonrasında gündelik hayata ne kadar sürede dönüleceği sorusuna da açıklık getiren Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, “Skolyoz tedavisi için yaz dönemi, çocuklarda okulların kapanmasıyla birlikte en uygun zamanlardandır. Hastamız ameliyat sonrası iyileşmeye vakit bulup, okul dönemi başlayana kadar toparlanmaktadır. Skolyoz ameliyatı, omurganın tekrardan pozisyon verildiği, kasların yerlerinin değiştiği büyük bir ameliyattır. Genelde ameliyat sonrası ilk günlerde ağrı daha fazla olur. Çoğu hastanın ağrısı üçüncü günden sonra azalarak hastaneden taburcu olur. Daha sonra aşamalı olarak ağrı azalır, genelde 2 ya da 4 hafta sonra okul çağındaki çocuklar okula gidebilirler. Hastalar ameliyat sonrası ikinci günde ayağa kaldırılıp yürütülürler” şeklinde açıklamada bulundu.

Omurga eğriliği hangi doktora gidilir?
“Skolyoz tedavi yöntemleri ve omurga eğriliğine hangi bölüm bakar” gibi konuların hastaların sıklıkla sorduğu ve merak ettiği konular olduğunu da sözlerine ekleyen Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, skolyoz için başvurulması gereken alanın hastanelerin ortopedi ve travmatoloji bölümleri olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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