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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da polisten şok uygulamalar İl Emniyet Müdürü de katıldı

İHA

Samsun'da polisten şok uygulamalar İl Emniyet Müdürü de katıldı

Samsun'un Terme ilçesinde, huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması amacıyla ‘şok uygulamalar’ yapıldı. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, şok uygulamaları yerinde denetleyerek, yapılan faaliyet ve çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü narkotik, KOM, asayiş ve trafik birimleri tarafından eş zamanlı ve geniş çaplı gerçekleşen şok uygulamalara 8 amir, 22 ekip ve 70 personel katıldı. 629 kişiye GBT sorgusu yapılarak, 1 şahsın basit yaralama suçundan arandığı, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. 168 araç sorgusunda 3 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 1 araca da sigortasızlıktan toplam 22 bin 491 TL idari para cezası uygulandı. 1 araçtan üç parça halinde esrar maddesi ele geçirildi. Toplamda 10 iş yeri denetlenerek, iki iş yerine ‘kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçundan adli İşlem yapıldı. 15 şahsa 5326 SKM’den toplamda 27 bin 285 TL idari para cezası uygulandı. 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 6 adet 7.65 mm çapında fişek, 10 adet amaç dışı bıçak, 2 adet muşta da ele geçirildi.
Huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması ve aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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