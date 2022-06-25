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Tüm Türkiye’de ekmeğin kilo fiyatı 20 TL’yi geçmeyecek Fırıncılar Federasyonu Samsun’dan ekmek fiyatlarını açıkladı

İHA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Tüm Türkiye'de ekmeğin kilo fiyatının 20 TL'yi geçmeyeceğini söyledi.

Tüm Türkiye’de ekmeğin kilo fiyatı 20 TL’yi geçmeyecek Fırıncılar Federasyonu Samsun’dan ekmek fiyatlarını açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Tüm Türkiye’de ekmeğin kilo fiyatının 20 TL’yi geçmeyeceğini söyledi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nca, Türkiye’deki oda başkanlarının katılımıyla “Mesleki Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” Samsun’da özel bir otelde yapıldı. Toplantıda, buğday ile ilgili son gelişmeler, TMO uygulamaları ve sektörün içinde bulunduğu problemler masaya yatırıldı.
Daha sonra söz alan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Geçen hafta ve bu hafta ekmek fiyatları gündem oluşturdu. Şubat ayında ‘ekmek fiyatı 56 lira olacak, 10 lira olacak, vatandaşların ekmek alım gücü kalmayacak’ denildi. Bunlar, gelinen süreçte gerçeği yansıtmıyor. Haziran ortasında ülke genelinde ekmeğin azami kg fiyatı 20 TL, genel olarak da 200 gram ekmek de 4 TL’den satılıyor. Dolayısıyla Şubat söylemlerini boşa çıkartmış oluyoruz. Fırıncıların fedakarlıkları, ilgili bakanlıkların hassasiyeti ve son ayda da Cumhurbaşkanımızın talimatı ile un desteği devam edeceğini söylemesi ile ekmeği 4 TL’den satma imkanı buluyoruz” diye konuştu.

“İstanbul’da 25 TL olan ekmeğin kilo fiyatı 20 TL’ye düştü”
İstanbul’da Kadıköy, Ataşehir ve Beşiktaş ilçelerinde ekmeğin kilo fiyatının 25 TL’den satıldığını ve bunun yapılan görüşmelerle tekrardan 20 TL’ye düşürüldüğünü ifade eden Başkan Halil İbrahim Balcı, “İstanbul’da 3 ilçede ekmeğin 5 TL’den satılması diğer ilçelerde de 5 TL’den satılacak ve ekmek 5 TL olacak algısı oluşturmak istendi. Ekmek 5 lira olunca kilosu 25 TL oluyor. 3 ilçeyle yapılan görüşme söz konusu 3 ilçede de ekmeğin kilo fiyatı 20 TL’den fazla olmayacak. Oradaki meslektaşlarımız bu yanlıştan döndüler. Tüm illerde olduğu gibi ekmek fiyatı ne uygulanıyorsa 3 ilçede de öyle olacak. 3 ilçede de ekmek 4 TL’den satılmaya başlandı. 200 gram ekmek 4 lirayken başka bir yerde 250 gram ekmek 5 TL’den satılıyorsa kg fiyatı yine 20 TL oluyor. Bunu yanlış anlamamak lazım. Türkiye’de bugün itibariyle ekmeğin azami kg fiyatı 20 TL’dir. Haziran ve Temmuz ayında 25 TL gibi bir çalışma gündemimizde yok” şeklinde konuştu.

“Tüm Türkiye’de ekmeğin kilo fiyatı 20 TL’yi geçmeyecek”
Haziran ev temmuz ayında Türkiye’deki tüm illerde ekmeğin kilo fiyatının 20 TL’yi geçmeyeceğini belirten Başkan Balcı, şunları söyledi:
“Güncel yaşanan sıkıntılar var. Temmuz ayında çalışanlara verilecek ücretlerde ciddi anlamda değişiklik olması durumunda, elektrik ve yakıt fiyatlarının değişmesi, maya fiyatlarının değişmesi durumunda acil olarak bunu ekmeğe yansıtmadan neler yapılabilir, geçmişte olduğu gibi ilgili bakanlıklarla bunu yapmamız gerekiyor. Geçmişte maliyet artınca hemen fiyata yansıtmıyorsak bu değişimlerde de neler yapılabilir çalışmasını yaptıktan sonra esnafın ayakta kalabilmesi için ne gerekiyorsa o yol izlenecektir. Geçen aylarda olduğu gibi bu sıkıntılı süreçte fırıncı esnafı halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda nasıl hassas davrandıysa bu hassas süreçte de gerekli hassasiyeti gösterecektir. Fırıncı esnafı bu süreçte her zaman yaptığı ticareti yapmanın gayreti içerisinde olmamıştır. Biz bu sıkıntılı sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte esnafın ayakta kalması gerekiyor. Ayakta kalırken de makul seviyede belli bir ticaretini yapması gerekiyor. Bizi idare eden ve fiyat veren kurumlar kesinlikle bunu gözden kaçırmasın. Siz vereceğiniz fiyatı 23 ay geciktirirseniz fırıncı esnafı 8 ay normal ticaret de yapsa o 3 aylık kaybını yerine koyamaz. Onun için mevcut uygulanan fiyatın bütün illerde uygulanması için yetkili kurumlar gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Tüm Türkiye’de kg fiyatı 20 TL uygulanırken, size 2,5 ay önceden müracaat edilmiş bir ekmek fiyat tarifesi varsa, siz kanun gereği 1 ay içerisinde neticelendirmeniz gerekiyorsa görevinizi yapmayarak ondan sonra ‘bizim resmi fiyatımız 3 TL’ açıklama yapmanız doğru bir açıklama olmaz. Bu şekilde görev yapanlar da görevini ihmal etmiş olur. Kaosa sebep olur. Onların da en kısa sürede bu yanlıştan dönmesini talep ediyoruz. Ekmek fiyatı tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da kilosu 20 TL’nin üzerinde olmayacak.”
Toplantı açıklamaların ardından sektör istişareleri ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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