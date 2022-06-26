17 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı

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Samsun'da motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki O.F.Y. yaralandı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralı genç ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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