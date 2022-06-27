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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da kanola ekimi yaygınlaştırılacak

İHA

Samsun’da kanola ekimi yaygınlaştırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle kanola üretiminin yaygınlaştırılması çalışmaları başlatıldı. Bun ilişkin Üretim Genel Müdürlüğünce 19 Mayıs, Atakum, Lâdik, Kavak, Havza, Bafra ve Vezirköprü olmak üzere toplam 7 ilçede 6 bin da alanda projelendirme yapıldı.
2021 yılında Türkiye’de 376 bin 17 da alanda ve en fazla Tekirdağ, Edirne ve Konya illerinde kanola üretimi yapılırken aynı yıl Samsun’da ise toplamda 125 da alanda 350 kg/da verimle kanola üretildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ile kanolanın bilinirliğinin ve üretiminin yaygınlaştırılması çalışmaları başlatıldı. Konu ile ilgili olarak Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 19 Mayıs, Atakum, Lâdik, Kavak, Havza, Bafra ve Vezirköprü olmak üzere toplam 7 ilçede 6 bin da alanda TAKEP talimatı çerçevesinde projelendirme yapıldı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Kışlık ve yazlık olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip yağ bitkisi olan kanola, Samsun ilimizde kışlık olarak, kışlık hububatta münavebe bitkisi olarak değerlendirilmektedir. Kanola, tanelerinde bulunan yüzde 3850 yağ ve yüzde 1624 protein ile önemli bir yağ bitkisidir. Bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitkiler olan ayçiçeği, soya, pamuk ve yer fıstığı arasında üretim açısından üçüncü sırayı almaktadır. Dünyada yıllık üretimi 22 milyon ton civarındadır. Ülkemizde ise Balkanlardan gelen yurttaşlarımız aracılığı ile Kolza adı ile 1960'lı yıllarında getirilmiş ve Trakya'da ekim alanı bulmuştur. Rapiska, Rapitsa, Kolza gibi isimlerle de bilinir. Ancak Kolza ürününün yağında insan sağlığına zararlı erüsik asit, küspesinde de hayvan sağlığına zararlı glukosinolat bulunması nedeniyle 1979 yılında ekimi yasaklanmıştır. Eskiden kolza olarak isimlendirilen çeşitlerdeki yüzde 4550 oranındaki Erüsik Asit içeriğinin, zaman içinde ıslah çalışmaları ile yüzde 0 düzeyine düşürülmesi kolzanın bitkisel yağ ihtiyacı için yeniden üretime alınmasını sağlamıştır. Türkiye'de bitkisel yağ açığını kapatmak amacıyla kanola tarımının yaygınlaşması için çalışmalar sürmektedir” dedi.

“6 bin dekar alanda üretim hedefliyoruz”
Bakanlık desteğiyle Samsun’da kanola üretimini yaygınlaştıracaklarını belirten İbrahim Sağlam, “İlimiz, tarımsal potansiyeli yüksek olan ve geçmişte kanola tarımı yapılan iller arasındadır. Özellikle buğday tarımı yapılan ve sulama imkânı kısıtlı olan köy ve mahallelerimizde buğdaya münavebe bitkisi olarak kanola üretimi ile yağlı tohum açığımızı kapatmayı planlamaktayız. Dünyanın son yıllarda geçirdiği süreç, tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bize göstermiştir. Kanola üretiminde Samsun üreticisi başarılı olacaktır. Ortalama verimimiz ülke ortalamasının altına düşmeden 6 bin dekarlık bir alanda üretimi hedeflemekteyiz. Bize bu konuda destek veren Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ne teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

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