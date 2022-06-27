Örgün Eğitim Hafızlık Projesi ilk mezunlarını verdi

Samsun 19 Mayıs İlçe Müftülüğü Yörükler Yatılı Kız Kur’an Kursu ile 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu “Örgün Eğitim Hafızlık Projesi”yle ilk mezunlarını verdi. Mezun olan 18 hafizeye icazet merasimi düzenlendi.

19 Mayıs Ulu Camii İmam Hatibi Ramazan Atar'ın Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, “Örgün Eğitim Hafızlık Projesi’yle 18 hafizemiz Yörükler Yatılılı Kur’an Kursumuzdan mezun oldu. Velilere, bunları yetiştiren hocalara ve maddi destekte bulunan tüm hayırseverlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına teşekkür ediyorum” dedi.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Ne mutlu bu kızlarımıza ve ailelerine. Emeği geçen ilçe müftülerine ve Kur’an kursu öğreticilerine gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da konuşmasında, “Ne mutlu sizlere ki yüce kitabımızı hıfzetmişiniz. Sizleri kutluyorum” şeklinde konuştu.

Törende Sinop İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen de Kur’anı Kerim ziyafeti sunuldu.

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