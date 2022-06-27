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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Yaz tatilinde havuz yerine denizi tercih edin’

İHA

‘Yaz tatilinde havuz yerine denizi tercih edin’

Yaz tatilinde dikkat edilmesi gereken hastalıklar hakkında uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Bilal Aracı, “Çocuklarınızın göz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu gibi enfeksiyonların bulaşma riski nedeniyle havuz yerine denizde yüzmelerini tercih edin. Yüzerken, boğulma ve gelişebilecek travmalar açısından mutlaka çocuklarınızın yanında bulunun” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Mehmet Bilal Aracı, dinlenme, spor, gezme, yüzme gibi aktivitelerle geçecek yaz tatilinde ebeveynlerin nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Bebekler uçakta hava basıncına karşı emzikle uçmalı
Seyahatlerde dikkat edilmesi gerekenlere değinen Uzm. Dr. Mehmet Bilal Aracı, “Yolculuk sırasında arabayla seyahat ediyorsanız, küçük çocuklarda oto koltuğunu kullanmayı, büyük çocuklarda ise emniyet kemeri kullanmayı unutmayın. Sık sık mola verin. Uçak yolculuğunda ise hava basıncının oluşturduğu kulak zarı etkilenmelerine karşı bebeklerde emzik kullanabilir veya bebeğinizi emzirebilirsiniz, daha büyük çocuklara ise sakız çiğnetebilirsiniz” diye konuştu.

Güneş koruyucu kremler kullanılmalı
Uzm. Dr. Mehmet Bilal Aracı, “Yoğun güneş ışınına maruz kaldığımız bu dönemde, yolculuk öncesi tatil için alınacaklar listesinde güneş geçirmez şapka, güneş gözlüğü, güneş koruyucu kremler öncelikli olarak yer almalıdır. Çocuklarınızın ultraviyole ışınlarının yoğun olduğu saat 11.0016.00 arasında dışarı çıkmamasına özen gösterin. 6 aydan büyük çocuklarda mutlaka güneşe çıkmadan yaklaşık 1520 dakika önce güneş kremi kullanın. Kullanacağınız güneş kremleri en az SPF 50 (50 faktör) olmalıdır. Terlemelerin ve sıvı kaybının yoğun olduğu bu dönemde bol su tüketilmelidir. Çocuklarınızın su tüketimini mutlaka takip edin. Ayrıca terlemelere bağlı isilikler de gelişebilir, bu nedenle terlemeyi azaltan ince pamuklu kıyafetler ve sık ılık duş almak isilikleri önleyecektir” şeklinde konuştu.

Sinek ve böcek ısırıklarına karşı dikkatli olunmalı
Enfeksiyonlar hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Aracı, “Göz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu gibi enfeksiyonlar riski nedeni ile havuz yerine denizde yüzmelerini tercih edin. Yüzerken, boğulma ve gelişebilecek travmalar açısından mutlaka çocuklarınızın yanında bulunun. Karşılaştığımız sık sorunlardan biri de sinek ısırıkları ve böcek sokmalarıdır. Bu nedenle renkli giysilerin giyinmesinden, kokulu parfüm, kremlerin kullanılmasından kaçının. Sinek kovucu sprey kullanabilir, özellikle küçük bebekler için doğal içerikli ürünler tercih edebilirsiniz. Sinek ısırıkları ve böcek sokmaları sonrası çocuğunuza kullanabileceğiniz antiallerjik ilaç (antihistaminik ilaçlar) ve ısırık bölgesine sürebileceğiniz antiallerjik jelleri yanınızda bulundurun. Ayrıca ateş düşürücü, ateş ölçer, yara bandı, sargı bezi gibi gereçlerin olduğu bir tedavi çantanız olsun. Sıcak havalarda beklemiş gıdalarda bakteri üremelerine karşı gıda zehirlenmeleri gelişebilmektedir. Uzun süre açıkta bulunan gıdaları tüketmeyin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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