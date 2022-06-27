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Kurban pazarının 1,3 tonluk Şampiyon'u Kurban pazarında en pahalı büyükbaş 60 bin, en ucuzu da 20 bin TL 1 ton 300 kiloluk “Şampiyon” pazarın fiyat ve ağırlık rekorunun sahibi

İHA

Kurban pazarının 1,3 tonluk Şampiyon'u Kurban pazarında en pahalı büyükbaş 60 bin, en ucuzu da 20 bin TL 1 ton 300 kiloluk “Şampiyon” pazarın fiyat ve ağırlık rekorunun sahibi

Samsun'da kurulan hayvan pazarında en pahalı büyükbaş kurbanlık 60 bin TL, en ucuz büyükbaş kurbanlık ise 20 bin TL’den satılıyor. Pazarın canlı ağırlık ve fiyat rekoru ise 1 ton 300 kiloluk “Şampiyon” isimli tosuna ait.
Kurban Bayramı 9 Temmuz’da İslam alemi tarafından karşılanacak. Bu bayramda da geçen yıllarda olduğu gibi birçok Müslüman kurbanlarını kesecek. Samsun’da Kurban Bayramı’na az bir süre kurban satış yerlerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olan Şampiyon isimli 1 ton 300 kiloluk tosun 60 bin TL’ye alıcısını buldu. Pazarda küçükbaş kurbanlıkların fiyatı ise 2 bin TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar çıkıyor.

“1 ton 300 kiloluk şampiyonu 60 bin TL’ye sattık”
Şampiyon’u 60 bin TL’ye sattıklarını ifade eden besici Ahmet Şahin, “Pazarın en büyük hayvanının sahibiyim. Adını ‘Şampiyon’ koyduk. Şampiyon’un canlı ağırlığı 1 ton 300 kilo geliyor. 60 bin TL’ye sattık. Pazara mal bakmaya gelenler en çok Şampiyon’u soruyor. Genel olarak pazardaki fiyatlar geçen senenin 23 katı. Her şey pahalılaştı. Yem, gübre ve maliyetler çok arttı. Bu da fiyatlara yansıdı. Şu an itibariyle satışlar iyi. Pazara 80 hayvan ile geldim, 50 hayvanımı sattım 30 adet hayvanım kaldı. Pazardaki hayvan sayısı geçen senenin yarısı kadar ancak var. Bence kurban kesecekler ellerini çabuk tutsa iyi olur. En düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı 20 bin TL’den başlayıp, 60 bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

“Küçükbaş kurbanlıklar 2 bin TL ile 5 bin TL arasında”
Küçükbaş ve büyükbaş satışlarının bu sene de iyi gittiğine değinen besici Celal Payzi, “Maliyetler biraz fazla ama yine de satışlarımız iyi. Mallarını önceden alan karlı sayılabilir. Doğal ve sıkıntısız mal satanların işleri iyi olur. Biz de kendi malımızı satıyoruz ve sıkıntı yaşamadık. Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2 bin TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu sene keçiler erken bitti. 1 tane keçim kaldı onu da en son 5 bin TL’ye satacağım. 60 kilo ağırlığındaki keçiyi 5 bin TL’ye satıyorum. Bu sene şu anda satılacak az malımız kaldı. Büyükbaş da küçükbaş da bitmek üzere. Vatandaşlar biran önce kurbanlıklarını alsınlar” diye konuştu.

“Alacağınız kurbanlığın kemik, kas, yağ ve diş kontrolünü yapın”
Kurbanlık alacakların hayvanı almadan önce kurban olması için taşıması gereken vasıfları kontrol etmesi gerektiğine değinen besici Murat Bolat ise şunları söyledi:
“Benim en düşük fiyatlı büyükbaşım 22 bin TL’den satılıyor. En büyük hayvanım ise 53 bin TL. Allah’a çok şükür bizim de pazardaki komşularımızın da satışları bu sene iyi. Kurbanlık alırken ilk önce almayı düşündüğünüz hayvanın sırtına dokunacaksınız. Kemik, kas ve yağ durumuna bakacaksınız. Dış görünüşte ve genel yapısında sıkıntı yoksa dişine bakacaksınız. Kurbanlığın dişi kapak attıysa korkmayacaksınız.”
Besiciler, bu sene kurbanlıkların çabuk satılmaya başladığını ve vatandaşların işlerini son güne bırakmaması gerektiğini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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