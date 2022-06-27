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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram Bektaş: “Kadroyu biran önce oluşturmalıyız”

İHA

Bayram Bektaş: “Kadroyu biran önce oluşturmalıyız”

– Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Oyuncu gidecek ve oyuncu gelecek ama bizim, başkanımızın, yöneticilerimizin tek amacı sezona hangi kadro ile başlayacaksak onu biran önce oluşturmak istiyoruz” dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Samsun’daki çalışmalarını tamamladı. Yeni sezonun ilk etap kamp çalışmalarını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapan kırmızıbeyazlılarda teknik direktör Bayram Bektaş, çalışma öncesi açıklamalarda bulundu. İlk etap çalışmalara bugün başladıklarını belirten Bayram Bektaş, “Kampımıza başladık. Keyifli bir yolculuktan sonra Erciyes’teki kamp merkezimize ulaştık. Bugün çift antrenmanla kampımıza başlayacağız. Güzel bir hava var. Sabah kuvvet antrenmanı öğleden sonra da sistem, taktik antrenmanlarıyla devam edeceğiz. En iyi şekilde bu kamptan tam verim alarak inşallah hazır bir şekilde Bolu kampından sonra Samsun’a döneceğiz” diye konuştu.

“Sezona hangi kadro ile başlayacaksak onu biran önce oluşturmak istiyoruz”
Biran önce kadroyu şekillendirmek istediğini ifade eden Bektaş, “Tek dileğim, sakatlıksız tam anlamıyla bir kampı yapmak. Elbette basınımızın ve vatandaşlarımızın meral ettiği, geçen seneden kadroda birkaç oyuncu var. Elbette oyuncu gidecek ve oyuncu gelecek ama bizim, başkanımızın, yöneticilerimizin tek amacı sezona hangi kadro ile başlayacaksak onu biran önce oluşturmak istiyoruz. Burası da bunun başlangıcı” şeklinde konuştu.
29 futbolcu ile Kayseri Kampına giden kırmızıbeyazlılar, orta saha, sağ bek ve hücum bölgesine de takviye yapmayı hedefliyor.

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