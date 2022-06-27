OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine sahada uygulama ve iş imkanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) FenEdebiyat Fakültesi Akademik Kurulu’nda alınan kararla bölüm müfredatlarının tamamına 20222023 eğitimöğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Mesleki Uygulama Programı (MUP) dersi konulmasına karar verildi.

Mesleki Uygulama Programı, bölüm müfredatlarının 8. yarıyılında uygulanacak olup başarılı (alttan dersi olmayan ve ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan) öğrencilerin dâhil edileceği bir program olacak. 8. yarıyılın tüm derslerinin yerine geçebilecek olan program sayesinde öğrencilerin kariyer ile ilgili problemlerinin en aza indirilmesi planlanıyor. Program daha önce fakültenin sadece matematik ve biyoloji bölümlerinde uygulanıyordu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap yaptığı açıklamada, Türkiye’de FenEdebiyat Fakülteleri arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek fakültenin tüm bölümlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilerin kendi çalışma alanlarının birinde mesleki deneyim imkanı bulacaklarını ve bu sayede iş hayatına atılmalarının daha kolay olacağını belirtti. Kasap ayrıca, öğrencilerin daha öğrenimleri sırasında istihdam edilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.