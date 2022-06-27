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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Deveci: “Sanatı ciddi bir şekilde yayabilmeli ve gençlere ulaştırabilmeliyiz”

İHA

Başkan Deveci: “Sanatı ciddi bir şekilde yayabilmeli ve gençlere ulaştırabilmeliyiz”

Atakum ve 19 Mayıs konulu fotoğraf yarışmasında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Biz yapacağımız etkinliklerle sanatı ciddi bir şekilde yayabilmeli ve gençlere ulaştırabilmeliyiz” dedi.
Atakum Belediyesi, SAMFAD (Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği) ile ATAFOD (Atakum Belediyesi Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Atakum ve 19 Mayıs" konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.
Atakum'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak ve fotoğraf sanatını sevdirmek amacıyla 1421 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışma çerçevesinde Atakum Belediyesi Fotoğraf Maratonu ödül töreni ve sergi açılışı Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Sanatsal etkinlikler daha çok insana ulaştırılmalı”
Törenin açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum’da önemli sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirterek, “İyi bir şey yapıyoruz. Tam da bu dönemde toplumumuzun ihtiyacı olan bir şey. Sanatın dilini ortaya çıkarmaya, sanatın toplumu birleştirici gücünü fark ettirmeye çalışıyoruz. Atakum bu tip etkinliklerin daha çok insana ulaştırılabileceği bir kent. Atakum’da 40 binin üzerinde üniversite öğrencisi yaşıyor. Onlara ulaşmanın bir yolunu bulmalıyız ve sanatı sevdirmeliyiz. Size çok iş düşüyor. Buna benzer etkinlikleri üniversitelerle iş birliği içerisinde yapmalıyız. Biraz ilgi çekecek modeller bulmalıyız. Atakum Karadeniz’in en eğitimli insanlarının yaşadığı bir kent. İki üniversitede toplam 42 bin öğrenci bu kentin içerisinde yaşıyor. Bu öğrencilerden yaklaşık 7 bini yabancı uyruklu öğrencilerden oluşuyor. Biz yapacağımız etkinliklerle sanatı ciddi bir şekilde yayabilmeli ve gençlere ulaştırabilmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Finalistlere ödülleri verildi
Başkan Deveci yaptığı konuşmanın ardından etkinliğe katkılarından dolayı seçici kurulu oluşturan jüri üyelerine plaket takdim etti. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, Selman Uzun, Ali Kahveci, Faruk Akbaş, Prof. Dr. Hatice Bozoğlu, Öğr. Gör. Atanur Sevim ve Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan’dan oluşan seçici kurul, 37 fotoğrafçının çektiği 164 fotoğrafı değerlendirerek finalistleri daha önceden belirlemişti. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, değerlendirmeler sonucunda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.
“Kent Park 19 Mayıs” adlı fotoğrafıyla birinci olan Mustafa Güral’a altın madalya ve 10 bin TL, “Gün Doğumu Şarkıları” adlı fotoğrafı ile ikinci olan Yunus Yıldız’a gümüş madalya ve 7 bin TL, “Bisikletli Çocuk, Barınak ve Şehir” adlı fotoğrafı ile üçüncü olan Barbaros Odabaş’a bronz madalya ve 5 bin TL para ödülü verildi.
Yarışmada ayrıca “Kitesurf” adlı çekimi ile Mehmet Akyüz’e “Özel Drone Ödülü ve 3 bin TL; Esra Türkdönmez’e “Atatürk ve Üniversite” fotoğrafı, Mustafa Güral’a da ‘’Bisiklet ve Paten” ile “Atakum’da Dolunay” fotoğraflarıyla mansiyon ödülü ve biner TL para ödülü Başkan Deveci tarafından takdim edildi.

Sergiye tam not
Etkinlikte ayrıca seçici kurulun belirlediği Atakum’un doğal ve tarihi güzelliklerinden karelerin yer aldığı fotoğraflar, Ferhan Şensoy Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci sergiyi gezerek fotoğraf sanatçılarıyla bir süre sohbet etti. Ziyaretçilerden tam not alan sergi, 29 Haziran Çarşamba gününe kadar Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde açık olacak.

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