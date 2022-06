Çarşamba’da ekmek 2.5 TL

Çarşamba Belediyesi halk ekmek büfesinde 2.5 TL’den ekmek satışı yapacağını duyurdu.

Çarşamba Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Büfesi ile vatandaşlar, ekmeği daha uygun fiyatlı satın alabilecekler. Çarşamba Belediyesi Aşevi’nin yanında, İstasyon Caddesi’nde kurulan Halk Ekmek Büfesinde, ekmekler 2.5 TL’den satışa sunulacak. Halk Ekmek Büfesinin ihtiyaca göre ilçede sayısının arttırılması planlanıyor.

Sosyal belediyecilik anlamında her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Belediyesi Halk Ekmek Büfemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Doğan, “Çarşamba’mızda yaşayan genci yaşlısı, büyüğü küçüğü her vatandaşımız bizler için çok kıymetli, çok değerli. Biz Çarşamba Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her an yanlarında olabilmek, hayatlarını kolaylaştırmak gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında da birçok projeyle hemşehrilerimizin hayatlarına dokunuyor. Çarşamba Belediyesi Aşevimiz hemşehrilerimizin hizmetinde. Vatandaşlarımız günlük sıcak ve taze yemeğe buradan ulaşabiliyorlar. Aşevimizin yanına, İstasyon Caddemize de Halk Ekmek Büfemizi faaliyete geçerdik. Hemşehrilerimizin ekmeklerini daha uygun bir fiyatla buradan satın alabilecekler. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

