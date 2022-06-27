Samsun'da hırsızlık suçundan 3 kişiye gözaltı

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Samsun'da gece bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir inşaat malzemesi satan iş yerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanlarında getirdikleri araçla inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen C.K., S.K. ve T.Y., Tekkeköy polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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