Samsun'da minibüse silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'da bir minibüse tabancayla açılan ateş sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
Olay, Çarşamba ilçesi Tilkili Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (39) ve N.Ç. (33) adlı kadının içinde bulunduğu minibüse tabanca ve tüfekle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, saldırganlar kaçtı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili İ.T., A.K., O.Ç. ve E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.