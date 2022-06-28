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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK'nın 23,9 milyon TL zarara uğratılması operasyonunda 23 zanlı daha adliyede

İHA

Sahte evraklarla rapor alınıp Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 23 milyon 901 bin 297 lira zarara uğratıldığı iddiasıyla Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 23'ü daha adliyeye sevk edildi.

SGK'nın 23,9 milyon TL zarara uğratılması operasyonunda 23 zanlı daha adliyede

Sahte evraklarla rapor alınıp Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 23 milyon 901 bin 297 lira zarara uğratıldığı iddiasıyla Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 23'ü daha adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt faaliyetleri çerçevesinde "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada 6 gün önce Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt lideri, muhasebe sorumlusu, aile sağlığı merkezi hekimi, özel sağlık kurumu sağlık çalışanı, emekli sağlık çalışanının da yer aldığı 198 şüpheliden Samsun'da 32, Mardin'de 20, İstanbul'da 3, Elazığ'da 1, İzmir'de 1, Mersin'de 2 olmak üzere toplam 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 gün önce yapılan eş zamanlı operasyonda 51 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişi polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile doktor raporları, şirket kaşeleri, vekaletnameler, SGK bildirim evrakları, başkalarına ait hesap cüzdanları, ajandalar, açığa atılmış imza bulunan çok sayıda evrak ve doküman ile 1 adet pompalı tüfeğe el konuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin kendi adlarına, yakınları adına veya üçüncü şahıslar adına şirket tescilleri yaptırdıkları, şirketlerde yüksek ücretli çalışan olarak SGK’ya işbaşı bildiriminde bulundukları, şahıslara temin edilen iş göremezlik raporu üzerinden SGK’dan usulsüz ödeme aldıkları ortaya çıktı. 19 ilde 57 kişi adına tescilli 141 adet şirket tescilinin yapıldığı, 161 kişinin alınan 529 adet sağlık raporuna istinaden 23 milyon 901 bin 297 lira kamu zararına yol açtıkları belirlendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde gözaltında 49 kişiden aralarında aile hekiminin de bulunduğu 26 kişi dün sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 26 kişi mahkemece serbest bırakıldı.
KOM Şube Müdürlüğünde 7 gündür gözaltında bulunan, aralarında örgüt liderinin de yer aldığı 23 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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