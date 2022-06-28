Traktör istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarpan traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, SamsunSinop karayolu Kazandere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde bulunan Remzi G. idaresindeki 55 AEY 581 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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