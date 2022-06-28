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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'İnternet bağımlılığı' gelecek 10 yılda çağın hastalığı olacak

İHA

'İnternet bağımlılığı' gelecek 10 yılda çağın hastalığı olacak

Psikiyatri Uzm. Dr. Mehmet Çevik, gelecek 10 yıl içerisinde çağın en ciddi hastalıklardan birinin 'internet bağımlılığı' olacağını söyledi.
İnternet bağımlılığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Psikiyatri Kliniği'nden Uzm. Dr. Mehmet Çevik, “Sanılanın aksine yalnızca ergen ve genç nüfus değil, orta yaş grubunda da internet bağımlılığının oldukça yüksek seviyelerde olduğu araştırmalarda görülmüştür. Dünyamızda gelecek 10 yıl içerisinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olarak görülüyor” dedi.
İnternet bağımlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Çevik, “2014 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı internet kullanıcısıdır. Sanılanın aksine yalnızca ergen ve genç nüfus değil aynı zamanda orta yaş grubunun da internet bağımlılığı konusunda oldukça yüksek seviyelerde oldukları görülmüştür. İnsanların 'organik' bağlardan giderek uzaklaştığı ve 'makine' üzerinden ilişkilerini yönlendirdiği dünyamızda gelecek 10 yıl içerisinde en ciddi hastalıklardan biri olarak internet bağımlılığı görülmektedir” şeklinde konuştu.

Selfie sayısı 10 kat arttı
İnternet bağımlılığı teriminin bile kendi içinde yetersiz kaldığından ve artık kabul gördüğünden bahseden Uzm. Dr. Çevik, “Oyun bağımlılığı, sosyal ağ bağımlılığı ve hatta 'selfie' (öz çekim) bağımlılığı gibi alt grup bağımlılık tanımları oluşmaya başlamıştır. Bunlar her ne kadar 'yeni yetme' gibi görülse de, hormonlu büyüme gösterip hızla gelişmekte ve ölümcül sonuçlara ulaşabilmektedirler. Muğla'da yaşanan selfie ölümünden sonra bölgede çekilen selfie sayısı 10 kat daha artmıştır” diye konuştu.

Günde 45 saatten fazla internette kalıyorsanız dikkat
“Ne zaman terapiye başlamalı?” sorusunu yanıtlayan Uzm. Dr. Mehmet Çevik, “Eğer siz de güne hangi sebeple olursa olsun internetle başlıyorsanız, günde yaklaşık 45 saati aşkın internette kalıyorsanız, her gittiğiniz yerde aklınıza ilk gelen şey fotoğraf yükleyip sosyal medyada paylaşmaksa ve bazen internet yüzünden işinizi, eşinizi veya arkadaşlarınızı aksatıyorsanız. Bu konuda serzenişler işitiyorsanız, yavaş yavaş bir terapi sürecine girmeyi düşünebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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