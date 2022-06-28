Kafkas Ezgileri Konseri

Adige Kültür Derneği, Türkçe ve Çerkesçe şarkılar seslendirilecek sanatçı Gülcan Altan’ı Samsunlularla buluşturacak.

Adige Kültür Derneği’nin 2008 yılında kurulduğunu ve derneği proje tabanlı çalışmalarıyla hem Çerkeslerin kültürel yaşamına ait hem de Samsun’un sosyokültürel ve turizmine katkıda bulunduklarını dile getiren dernek başkanı Hatice Özer, yapılan çalışmaların bir çoğunun kalıcı başarılı çalışmalar olduğunu ve bu konserinde bu konsept çerçevesinde planlandığını söyledi. Özer, “Derneğimiz bugüne kadar müze, kültür park, yardımlaşma sandığı, web televizyonu, 2 kitap, 4 konferans, 12 gezi ve 12 etnografik sergi düzenledi. Tüm bunları hayata geçirerek, kurumsal bir yapıya sahip olduğunu, kültür ve sanatın Samsun'daki en etkin kurumlarından biri haline geldiğini ispatlamıştır” dedi.



Konser 2 Temmuz’da

2 Temmuz’da saat 20.00’de Canik Kültür Merkezi’nde yapılacak konserde Kafdağı ezgileriyle Türkçe ve Çerkesçe şarkılar seslendirilecek.

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