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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası öğrenciler Kültürler Buluşuyor etkinliği

İHA

Uluslararası öğrenciler Kültürler Buluşuyor etkinliği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca (YTB) Türkiye Bursları kapsamında burs alan farklı ülkelerden öğrenciler ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) öğrenim gören ulusal ve uluslararası öğrenciler, “Kültürler Buluşuyor etkinliğinde bir araya geldi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “YTB’nin ülkemize nitelikli uluslararası öğrenci gelmesi noktasında yaptığı çalışmaların önemi son derece büyük. Bu çalışmalar devletimizin fedakarlıklarla yaptığı çalışmalardır. Türkiye sömürgeci devletlerin maddi olarak sömürdüğü ülkelere olan tavrının tamamen zıddında olan bir yol ve tavır içinde olduğunu özellikle YTB kurumunun faaliyetleri ile göstermektedir. YTB’nin faaliyetleri maddi bir kazanç beklemeksizin doğrudan insana olan yatırımın uluslararası alanda eğitim hayatında billurlaşan örneğidir. Türkiye uluslararası öğrencileri bir maddi gelir kaynağı olarak görmüyor. Aksine onların yetişmesine ve tekrar ülkelerine dönerek, bu ülkeden aldıkları ilhamla milletlerine ve devletlerine hizmet etmelerini istiyor” ifadelerini kullandı.

“Burslar adil bir dünyanın bağımsız ve şahsiyetli toplumlarına birey yetiştirmek için veriliyor”
En kötü sömürünün düşünce ve zihin sömürüsü olduğunu belirten Rektör Ünal, “Zihniniz dönüştürülmüş ve düşünceleriniz başkalarının düşüncesi haline dönüşmüşse ve siz bunun farkında değilseniz, sizin her şeyinizi, dilinizi, maddi zenginliklerinizi, insan kaynağınızı acımaksızın alırlar ve siz bunun farkında bile olmadan hatta bundan memnuniyet bile duyar hale getirilirsiniz. O nedenle Türkiye müstakil olmanın kendi olmanın mücadelesini çok zor bir coğrafyada asırlardır veren bir ülke olarak dimdik ayakları üzerinde büyük bir tecrübe ve birikimin ülkesidir. YTB burslusu olarak seçilen ve ülkelerinden gelen siz değerli uluslararası öğrencilerimize bu ülkenin sizler için yaptığı bu yatırımın ve fedakarlığın farkını vurgulamak isterim. Bu bursu kimi batılı ülkelerin bursları ile karıştırmayın. Bu zihinleri sömürgeleştirmek için değil aksine adil bir dünyanın bağımsız ve şahsiyetli toplumlarına birey yetiştirmek için, Türkiye’mizin tarihsel yolculuğuna eşlik etmeniz için verilen burslardır” dedi.
Rektör Ünal, YTB’nin ‘Kültürler Buluşuyor’ projesinin OMÜ’de düzenlenmesini uluslararasılaşma faaliyetlerine önemli bir katkı sunduğunu sözlerine ekledi.
Program kapsamında Türkiye Bursları kapsamında burs alan OMÜ ve Samsun Üniversitesi öğrenciler, ülkelerini tanıtıcı sunum yaptılar. Afganistan, Bosna Hersek, Endonezya, Filistin, İran, Mısır, Nijerya, Pakistan, Paraguay ve Sudan ülkelerinin yöresel unsurlarının tanıtıldığı programda halk dansları ve müziklerinden örnekler sunuldu.
Programa katılan öğrencilere üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Yılmaz ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tütüncü tarafından sertifika verildi.
Etkinlik, YTB tarafından desteklenen ve OMÜ Vakfı’nca yürütülen Uluslararası Öğrenci Akademisi 2022 kapsamında Vitray ve Seramik Atölyesi programlarını tamamlayan uluslararası öğrencilerin sergilerinin gezilmesiyle son buldu.
Etkinliğe ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, YTB Samsun Temsilcisi Doç. Dr. Yener Aksoy, OMÜ TÜRKÇE Merkez Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, OMÜ Vakfı Başkanı Doç. Dr. İdris Varıcı, YTB Samsun Ofis Sorumlusu Zeynep Bilgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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