Silahlı yaralama şüphelisi tutuklandı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bisikletçi dükkanında bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan genç tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir bisikletçi dükkanında dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G. yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili D.B.'yi (20) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.