Vali Dağlı: “Mesleki ve teknik eğitim merkezleri olmazsa olmazımız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı: “Mesleki ve teknik eğitim merkezleri olmazsa olmazımız”

İHA

Vali Dağlı: “Mesleki ve teknik eğitim merkezleri olmazsa olmazımız”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konuk olduğu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) meclis toplantısında, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin gerek istihdam gerekse ekonomi için artık zorunluluk olduğunu söyledi.
Samsun TSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri de meclise konuk olarak katılarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Meclis toplantısı öncesi kürsüye gelen İl Milli Eğitim Şube Müdürü Altan Kalkın, mesleki eğitim merkezleri ile alakalı tanıtım sunumu gerçekleştirdi. Meclisin başlamasıyla birlikte Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında konuşma yaptı.

Murzioğlu’ndan birliktelik ve güç birliği vurgusu
Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki kamu kurum ve kuruluşları müdürlerini meclis çatısı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, sözlerine başlayan Murzioğlu, “Samsun iş dünyasını temsil eden en büyük kuruluş olarak şehrimizin kalkınmasına ivme kazandıracak hemen her projede öncü aktör olmaktan daima onur duyduk. Bunu varlık amacımızın bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu bağlamda her daim kurumlar arasında birleştirici olmaktan, bu birlikteliğin sürdürülmesine destek olmaktan yana olduk. Çünkü birlikte hareket edebilmek, güç birliği sağlamak şehrimize çok kıymetli yatırımlar kazandırdı. Son olarak camiamıza kazandırdığımız yeni hizmet binamızın açılışından geriye doğru gittiğimizde; lojistik merkezde yapmış olduğumuz çalışmalar başta olmak üzere metal metroloji laboratuvarı, teknopark ve fuar kongre merkezimiz gibi şehrimiz ekonomisine hizmet eden projelerimiz aslında yönetim anlayışımızın şehrimize olan bakışını anlatıyor. Bizim temel gayemiz Samsun’un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesidir” dedi.

Mesleki eğitimdeki dönüşüm çok önemli
İhracatın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalardan da bahseden Murzioğlu, “Yönetim olarak göreve geldiğimiz günden buyana ihracatın geliştirilmesine katkı vermek için onlarca proje hayata geçirdik. Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Yıllar evvel ortaya koyduğumuz ihracat hedefine arzu ettiğimizden daha geç ulaşmış olsak da, bugün devamlılık arz eden bir artış olduğunu görüyoruz. Sektörel odaklı uluslararası rekabetin geliştirilmesi projeleri uyguladık. Bu projelerden edindiğimiz tecrübeyi hedef pazar ve potansiyel alıcıların tespiti gibi ihtisas konuları da içeren ihracat danışmanlığına taşıdık. Onlarca ihracat elemanı yetiştirdik, istihdam edilmelerini sağladık, yine yapıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Samsun’un 2021 yılı ihracatı 2020 yılına göre yüzde 73 artışla 1,29 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılının ocak nisan dönemi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 429 milyon dolara çıktı. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Milli Eğitim Şube Müdürümüzün de az önce paylaştığı gibi mesleki eğitimde yaşanan dönüşüm çok önemli. Bu uygulamanın ara eleman kavramını aranılan elemana çevireceğine inanıyoruz. Katma değeri yüksek ürünleri üretebilme kapasitesinin artırılması; tasarım, patent, faydalı model gibi kavramların içselleştirilmesinin yolu mesleki eğitimden geçiyor. Burada önemli bir diğer husus iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak kalıcı beceriler kazandırmaktan bir adım ötesi, değişime açık kolay uyumlanabilir hale getirmektir. Biz de mesleki eğitimde paydaş olmayı çok değerli buluyoruz” diye konuştu.

Hedef 20 bin öğrenci
Murzioğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye gelerek meclise seslenen Vali Zülkif Dağlı ise mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin önemine vurgu yaptı. Dağlı, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin gerek istihdam gerekse ekonomi için artık zorunluluk olduğunu belirtti. Sürdürülebilir başarı ve eğitimde her anlamda kalıcı izler bırakmak için mesleki eğitim merkezlerine yatırım yapmak ve sayılarını artırmak gerektiğini söyleyen Dağlı, “Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerinin ön plana çıkarıldığı aynı zamanda teorik bilgilerin pratik çalışmalar ile bütünleştiği Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı mesleki eğitim merkezlerinin öneminin her gün daha fazla anlaşılıyor. Mesleki eğitim merkezleri stratejik anlamda büyük önem arz ediyor. Bizler de bu kapsamda Karadeniz’in sanayi şehri Samsun’ da öğrencilerimizin haftada beş gün çalışabildiği ve eğitim gördüğü işletmelerimizin öğrenci sayısını Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in de talimatları doğrultusunda yedi binden yirmi bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Pratik eğitim olmazsa olmaz
Günümüzde akademik eğitim ile birlikte pratik uygulamaların gerek öğrenciler gerekse işverenler için daha kıymetli olduğunu belirten Vali Zülkif Dağlı, “Eğitim merkezlerimizde öğrencilerimiz her anlamda iş hayatına hazırlanıyor. Hızla değişen dünyamızda gelişen teknolojiyle uyumlu hale getirilen merkezlerimiz, özellikle işverenlerin aradığı nitelikleri kapsayacak şekilde eğitim veriyor. Ders içeriklerinin güncellendiği merkezlerimiz ile üretim ve ticaret merkezi Samsun başta olmak üzere ülkemiz için yenilikçi, üretken ve girişimci öğrencilerin yetiştirilmesini amaçlıyor ve bu konuya çok önem veriyoruz. Değerli iş insanlarımızın talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanması ve iş insanlarımızın eğitimin bir parçası olarak görev üstlenmesi amacıyla meslek liselerimizin tamamında iş insanlarından oluşan danışma kurulu oluşturma çalışmamız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silahlı yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı yaralama şüphelisi tutuklandı
Türk işaret dili eğitimi alan belediye personeline sertifika
YEREL HABERLER Türk işaret dili eğitimi alan belediye personeline ...
Uluslararası öğrenciler Kültürler Buluşuyor etkinliği
YEREL HABERLER Uluslararası öğrenciler Kültürler Buluşuyor etkinliği
Çarşamba’da kültür sanat
YEREL HABERLER Çarşamba’da kültür sanat
Kurbanlıklar görücüye çıktı İlkadım Kurban Pazarı’nda kurbanlıklar satışı sunuldu
YEREL HABERLER Kurbanlıklar görücüye çıktı İlkadım Kurban Pazarı’nda ...
OMÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi
YEREL HABERLER OMÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını ...
Balıkçılar yeni sezonu iple çekiyor
YEREL HABERLER Balıkçılar yeni sezonu iple çekiyor
Kavak Kadın Kooperatifi'nden örnek proje Yatırımcıların yeni gözdesi Kavak OSB oldu
YEREL HABERLER Kavak Kadın Kooperatifi'nden örnek ...
Kafkas Ezgileri Konseri
YEREL HABERLER Kafkas Ezgileri Konseri
Samsun’da 15 yaşındaki kız 45 gündür kayıp
YEREL HABERLER Samsun’da 15 yaşındaki kız 45 gündür kayıp
Samsun Valiliği'nden ‘şiddetli yağış’ açıklaması
YEREL HABERLER Samsun Valiliği'nden ‘şiddetli yağış’ açıklaması
'İnternet bağımlılığı' gelecek 10 yılda çağın hastalığı olacak
YEREL HABERLER 'İnternet bağımlılığı' gelecek 10 yılda çağın ...
Yakakent ve Alaçam'a 80 kilodan fazla yağış düştü
YEREL HABERLER Yakakent ve Alaçam'a 80 kilodan fazla yağış düştü
Traktör istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Traktör istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
SGK'nın 23,9 milyon TL zarara uğratılması operasyonunda 23 zanlı daha adliyede
YEREL HABERLER SGK'nın 23,9 milyon TL zarara uğratılması ...
Samsun'da tüpün parlamasıyla alevler içinde kalan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da tüpün parlamasıyla alevler içinde kalan ...
Uzman çavuş kazara kendini vurdu
YEREL HABERLER Uzman çavuş kazara kendini vurdu
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Tüfek kazara ateş aldı, seken kurşun 3 genci yaraladı
YEREL HABERLER Tüfek kazara ateş aldı, seken kurşun 3 genci yaraladı
Çarşamba’da halk ekmek 2 TL
YEREL HABERLER Çarşamba’da halk ekmek 2 TL
Samsun'da minibüse silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüse silahlı saldırı: 2 yaralı
Samsun'da hırsızlık suçundan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da hırsızlık suçundan 3 kişiye gözaltı
SGK'nın 23,9 milyon TL zarara uğratılmasına ilişkin operasyonda 26 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER SGK'nın 23,9 milyon TL zarara uğratılmasına ilişkin ...
Çarşamba’da ekmek 2.5 TL
YEREL HABERLER Çarşamba’da ekmek 2.5 TL

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.