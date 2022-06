Vali Dağlı: “Mesleki ve teknik eğitim merkezleri olmazsa olmazımız”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konuk olduğu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) meclis toplantısında, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin gerek istihdam gerekse ekonomi için artık zorunluluk olduğunu söyledi.

Samsun TSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri de meclise konuk olarak katılarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Meclis toplantısı öncesi kürsüye gelen İl Milli Eğitim Şube Müdürü Altan Kalkın, mesleki eğitim merkezleri ile alakalı tanıtım sunumu gerçekleştirdi. Meclisin başlamasıyla birlikte Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında konuşma yaptı.



Murzioğlu’ndan birliktelik ve güç birliği vurgusu

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki kamu kurum ve kuruluşları müdürlerini meclis çatısı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, sözlerine başlayan Murzioğlu, “Samsun iş dünyasını temsil eden en büyük kuruluş olarak şehrimizin kalkınmasına ivme kazandıracak hemen her projede öncü aktör olmaktan daima onur duyduk. Bunu varlık amacımızın bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu bağlamda her daim kurumlar arasında birleştirici olmaktan, bu birlikteliğin sürdürülmesine destek olmaktan yana olduk. Çünkü birlikte hareket edebilmek, güç birliği sağlamak şehrimize çok kıymetli yatırımlar kazandırdı. Son olarak camiamıza kazandırdığımız yeni hizmet binamızın açılışından geriye doğru gittiğimizde; lojistik merkezde yapmış olduğumuz çalışmalar başta olmak üzere metal metroloji laboratuvarı, teknopark ve fuar kongre merkezimiz gibi şehrimiz ekonomisine hizmet eden projelerimiz aslında yönetim anlayışımızın şehrimize olan bakışını anlatıyor. Bizim temel gayemiz Samsun’un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesidir” dedi.



Mesleki eğitimdeki dönüşüm çok önemli

İhracatın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalardan da bahseden Murzioğlu, “Yönetim olarak göreve geldiğimiz günden buyana ihracatın geliştirilmesine katkı vermek için onlarca proje hayata geçirdik. Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Yıllar evvel ortaya koyduğumuz ihracat hedefine arzu ettiğimizden daha geç ulaşmış olsak da, bugün devamlılık arz eden bir artış olduğunu görüyoruz. Sektörel odaklı uluslararası rekabetin geliştirilmesi projeleri uyguladık. Bu projelerden edindiğimiz tecrübeyi hedef pazar ve potansiyel alıcıların tespiti gibi ihtisas konuları da içeren ihracat danışmanlığına taşıdık. Onlarca ihracat elemanı yetiştirdik, istihdam edilmelerini sağladık, yine yapıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Samsun’un 2021 yılı ihracatı 2020 yılına göre yüzde 73 artışla 1,29 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılının ocak nisan dönemi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 429 milyon dolara çıktı. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Milli Eğitim Şube Müdürümüzün de az önce paylaştığı gibi mesleki eğitimde yaşanan dönüşüm çok önemli. Bu uygulamanın ara eleman kavramını aranılan elemana çevireceğine inanıyoruz. Katma değeri yüksek ürünleri üretebilme kapasitesinin artırılması; tasarım, patent, faydalı model gibi kavramların içselleştirilmesinin yolu mesleki eğitimden geçiyor. Burada önemli bir diğer husus iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak kalıcı beceriler kazandırmaktan bir adım ötesi, değişime açık kolay uyumlanabilir hale getirmektir. Biz de mesleki eğitimde paydaş olmayı çok değerli buluyoruz” diye konuştu.



Hedef 20 bin öğrenci

Murzioğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye gelerek meclise seslenen Vali Zülkif Dağlı ise mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin önemine vurgu yaptı. Dağlı, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin gerek istihdam gerekse ekonomi için artık zorunluluk olduğunu belirtti. Sürdürülebilir başarı ve eğitimde her anlamda kalıcı izler bırakmak için mesleki eğitim merkezlerine yatırım yapmak ve sayılarını artırmak gerektiğini söyleyen Dağlı, “Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerinin ön plana çıkarıldığı aynı zamanda teorik bilgilerin pratik çalışmalar ile bütünleştiği Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı mesleki eğitim merkezlerinin öneminin her gün daha fazla anlaşılıyor. Mesleki eğitim merkezleri stratejik anlamda büyük önem arz ediyor. Bizler de bu kapsamda Karadeniz’in sanayi şehri Samsun’ da öğrencilerimizin haftada beş gün çalışabildiği ve eğitim gördüğü işletmelerimizin öğrenci sayısını Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in de talimatları doğrultusunda yedi binden yirmi bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



Pratik eğitim olmazsa olmaz

Günümüzde akademik eğitim ile birlikte pratik uygulamaların gerek öğrenciler gerekse işverenler için daha kıymetli olduğunu belirten Vali Zülkif Dağlı, “Eğitim merkezlerimizde öğrencilerimiz her anlamda iş hayatına hazırlanıyor. Hızla değişen dünyamızda gelişen teknolojiyle uyumlu hale getirilen merkezlerimiz, özellikle işverenlerin aradığı nitelikleri kapsayacak şekilde eğitim veriyor. Ders içeriklerinin güncellendiği merkezlerimiz ile üretim ve ticaret merkezi Samsun başta olmak üzere ülkemiz için yenilikçi, üretken ve girişimci öğrencilerin yetiştirilmesini amaçlıyor ve bu konuya çok önem veriyoruz. Değerli iş insanlarımızın talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanması ve iş insanlarımızın eğitimin bir parçası olarak görev üstlenmesi amacıyla meslek liselerimizin tamamında iş insanlarından oluşan danışma kurulu oluşturma çalışmamız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.