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Uyuşturucudan tutuklanan 3 kişinin 14 aracına ve 3 milyonluk arazilerine el konuldu

İHA

Uyuşturucudan tutuklanan 3 kişinin 14 aracına ve 3 milyonluk arazilerine el konuldu

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan 3 kişinin uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 3 milyon liralık arazileri ile 14 aracına el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde "suçtan elde edilen mal varlığının aklanması" ile mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Narkotik polisi, daha önce yapılan çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan halen cezaevinde bulunan 3 şüpheli şahsa yönelik uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olarak bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında şahısların suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla farklı şahıslar üzerinden çeşitli işlemlere tabi tuttuğunu tespit etti.
Tespiti yapılan şahısların yakalanmasına yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli şahıslara ait yaklaşık değeri 3 milyon lira değerinde olan 2 adet arazi ve çeşitli marka ve modeldeki 14 araca el konuldu. El konulan 14 araçtan 12’si ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ayrıca şüpheli şahısların banka hesapları donduruldu. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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