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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da “Hayvan Dostu” eğitimi

İHA

Samsun’da “Hayvan Dostu” eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), patili dostların korunması amacıyla eğitim düzenledi. Eğitim iki gün sürerken katılım sağlayan 36 kişiye hayvan davranışlarıyla alakalı bilgiler verildi.
SBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı patili dostların korunması için ev hayvanı satış işletmeciliği ve yerel hayvan gönüllüsü eğitimi düzenledi. İki gün süren ve 36 kişinin katıldığı eğitimlerde hayvan davranışları, hayvanların bakım ve beslenmesi, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi gibi konularda sunum yapıldı.
Eğitim sonunda 10 kişiye ev hayvanı satış işletmeciliği sertifikası, 26 kişiye de yerel hayvan gönüllüsü sertifikası verilecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan patili dostlara karşı vatandaşların bilinçlenmesi adına eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ev hayvanı satış işletmeciliği ve yerel hayvan gönüllüsü eğitimi düzenlendi. Eğitim sonunda 10 kişiye ev hayvanı satış işletmeciliği sertifikası, 26 kişiye de yerel hayvan gönüllüsü sertifikası verilecek. Hayvan davranışı ve hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgilerin anlatıldığı eğitimde; ‘Hayvanların Bakım ve Beslenmesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Hayvanların Kısırlaştırılması, Aşılanması, İşaretlenmesi ve Sahiplendirilmesi’ konu başlıklarına yer verildi.
Samsun'da son yıllarda sokak hayvanlarına sahip çıkılması konusunda ciddi bilinç oluştuğunu ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen,"Yaptığımız eğitimler ile bu bilinci daha fazla artırmak istiyoruz. Bu amaçla ev hayvanı satış işletmeciliği ve yerel hayvan gönüllüsü kursu düzenledik. İki gün süren eğitimin ilk aşamalarında mevzuat konuları ele alındı. İkinci aşamada daha çok rehabilitasyon nedir, yakalama, kısırlaştırma, aşılama, işaretleme bu yöntemler nasıl yapılıyor? Sahipli hayvan kavramı nedir? Sahipli hayvandaki mikroçip uygulamaları nasıl olmalı gibi konuları ele aldık. Amacımız yerel hayvan gönüllüsüne ve ev hayvanı satış işletmecilerine farklı bir açıdan eğitim vermek. Eğitim sonunda bir sınav yapılacak ve 10 kişiye ev hayvanı satış işletmeciliği sertifikası, 26 kişiye de yerel hayvan gönüllüsü sertifikası verilecek" diye konuştu.
Verilen eğitimden memnuniyetlerini dile getiren gönüllüler de, "Farkındalığımız arttı. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğretmenlere özel eğitim
Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi, down sendromlu öğrencilerin öğrenim kalitelerini artırmak amacıyla “öğretmen eğitimi” programı başlattı. Çocuklara doğru yaklaşım metotlarının yanı sıra yeni bilimsel öğretim modellerinin anlatıldığı eğitimlere 7 grupta toplam 100 öğretmen katılacak. Özel eğitim okullarındaki down sendromlu öğrencilerin akademik öğrenimlerine devam edebilmelerini sağlamaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği iş birliğiyle yürüttüğü ‘Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi’ sürüyor.
'Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı’ çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve AB tarafından finanse edilen projeyi başarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim okullardaki idareci ve öğretmenler için seminer düzenledi.

İki günlük eğitim seminerine birçok branştan 31 öğretmen katıldı
Özel eğitim sektörünün güçlendirilmesinin ve refah seviyesinin artırılmasının hedeflendiği eğitim semineri, özel bir otelde gerçekleştirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Osman Senai Doğan’ın verdiği iki günlük ilk eğitim seminerine, okul öncesi, psikolojik danışmanlık, rehberlik, kaynaştırma ve sınıf branşlarından 31 öğretmen katıldı. İlk grup oturuma misafir olan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Emrah Baş, startını verdikleri “Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi”ne büyük önem verdiklerini belirterek, yapılacak çalışmaları anlattı.

Seminerler Eylül 2022’ye kadar sürecek
Eğitimin bireyselleştirilmesine yönelik öğretmenlerin down sendromlu öğrencilerin eğitiminde uzmanlaşmalarına katkı sağlayacak seminerde, sendromlu öğrencilerin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak için eğitimcilere yardımcı çalışmalar da yaptırıldı. Seminer sonrasında öğretmenlere ‘Down Sendromlu Çocukların Eğitiminde Görev Alan Öğretmenlerin Özel Eğitim Alanında Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Eğitimi’ katılım sertifikası verildi.
Seminerler 2022 Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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