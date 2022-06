OMÜ İİBF'de çifte mezuniyet heyecanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) mezuniyet töreninde bu dönemin mezunları ile uzaktan eğitim mezunları birlikte kep attı.

OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, pandemi nedeniyle yapılamayan 20202021 ile 20212022 eğitim ve öğretim yıllarında mezun olan öğrenciler için geniş katılımlı tören gerçekleştirdi.



“50 bini aşkın öğrenci sayımızla büyük bir aileyiz”

Törende konuşma gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, “Köklü bir üniversiteden mezun olduğunuzun bilincinde olmanızı istiyorum. 50 yıllık geçmişi olan bir üniversite olan OMÜ, 50 bini aşkın öğrenci sayısıyla büyük bir ailedir. 5 bin 600 civarında olan uluslararası öğrenci sayısı ile de sınırları Türkiye'yi aşmış bir üniversiteyiz. Bugün mezun olan arkadaşlar bu yuvadan uzaklaşıyor. Hayatlarının en güzel öğrencilik evresini geride bırakarak bundan sonraki süreçte iş hayatına atılacaklar. Nasıl ki bir çocuk aileden evlendikten ya da farklı şehre taşındıktan sonra tamamen kopmuyor; ailesiyle olan irtibatlarını devam ettiriyorsa aynı şekilde mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında da üniversiteyle bağını koparmamak adına Mezunlar Birimi Koordinatörlüğü üzerinden irtibatı canlı tutmalarını arzu ediyoruz. Bu bizim için son derece önemli ve değerli bunu özellikle ifade etmek isterim. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.



“Sizlere en mükemmel eğitimi vermeye çalıştık”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, “Bugün burada, fakültemizin lisans programlarından mezun olan öğrencilerimizin sevincini paylaşmak, fakültemizin ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin öğrencilerimizi gururla uğurlamak için buradayız. Son üç yılımız tüm dünyada yaşanan pandemi nedeni ile kesintiye uğrasa da hocalarımızın üstün gayreti ve çabası ile sizlere en mükemmel eğitimi vermeye çalıştık. Sizler de tüm bu zorlu şartlara rağmen yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Bugün her biriniz artık kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra, ülkenize ve dünyaya karşı da sorumlu kişilersiniz. İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve en üst düzey bilgilerle, kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler; başarıdan başarıya koşarken Ondokuz Mayıs Üniversitesini daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız” diye konuştu.



“Mezuniyet bir bitiş değil her şey için yeni bir başlangıç”

20202021 eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitim döneminde mezun olan öğrenciler adına açıklamalarda bulunan Fakülte birincisi Yaren Tekay, “Lisans eğitimine başladığım ilk günden eğitimimi tamamladığım son güne kadar bir dersin, bir bölümün ve bir öğretim üyesinin insana neler katabileceğini ve insanın ufkunu ne kadar genişletebileceğini gördüm. Dolu dolu geçtiğine inandığım bana çok şey katan, kendimi tanıdığım ve geliştirdiğim bir öğrenim süreciydi. Bu 4 yılı fakülte birinciliği ile tamamladığım için ayrıca çok mutluyum. 20202021 dönemi mezunu olmanın verdiği 1 yıllık tecrübe ile söyleyebilirim ki mezuniyet bir bitiş değil her şey için yeni bir başlangıç aslında. Umarım bugün, hepimiz için gerçeklerimizin de ötesinde bir başlangıç olur” şeklinde konuştu.



“Geleceğimize ışık tutan akademisyenlerimize saygımız sonsuzdur”

20212022 eğitim ve öğretim yılı Fakülte birincisi Buse Keskin de mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmada tüm arkadaşlarıyla hem sevincini, duygularını paylaştı hem de onlara mezuniyet yeminini ettirdi. Bisiklet hediyesi de kazanan Keskin, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadelenin ilk adımını atmış olduğu Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Fakülte birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşıyorum. 4 senedir bugünlere gelmenin hayalini kurduk, çok büyük emekler harcadık. Bu yolda geleceğimize ışık tutarak, bizleri nitelikli bir birey olarak yetiştirmenin yanı sıra mesleki ahlak ve sorumluluk bilincimizin gelişiminde katkıda bulunan bütün akademisyenlerimize saygımız sonsuzdur.”



Öğrenciler sevinçlerini kep atarak paylaştı

Konuşmaların ardından, mezuniyet kütüğüne ismini çakan 20202021 fakülte birincisi Yaren Tekay ve Buse Keskin, başarı belgelerini ve ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Ardından 6 bölümün dereceye giren öğrencileri de başarı belgelerini ve hediyelerini öğretim üyelerinden aldı. Son olarak tüm mezun öğrenciler, sevinçlerini kep atma ritüeliyle taçlandırdı.

Öğrenci Sosyal Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen törenle 10. ve 11. dönem mezunlarını veren fakültede, çok sayıda öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Sevim Alışık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, çeşitli fakültelerin dekanları, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

