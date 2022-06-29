Ağar: “Önemli olan Samsun'a faydalı olabilmemiz”

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Dr. Murat Ağar, Samsun’u öğrencilik yıllarından bildiğini belirterek, “Önemli olan Samsun’daki öğrencilere ve insanlara katkı sağlayıp, faydalı olabilmemiz. İnşallah Samsun’a faydalı oluruz” dedi.

Tokat’ta İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Murat Ağar, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. 26 Ağustos 2021’de Samsun İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Murat Yiğit ise Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tayin edildi. Samsun’da görev yapacağı için mutlu olduğunu ifade eden yeni İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, 30 Haziran'da göreve başlayacağını söyledi.



“Samsun benim öğrenciliğimin geçtiği bir yer"

Görev yapacağı Samsun’u öğrencilik yıllarından da bildiğine dikkat çeken Murat Ağar, “Samsun benim öğrenciliğimin de geçtiği bir yer. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. Oradan bilgisayar öğretmeni olarak mezun olmuştum. Memleketim Tokat, bu anlamda bölge olarak da Samsun kendimize yakın hissettiğimiz bir yer. Samsun büyük, gelişmişlik düzeyi de yüksek olan bir il. Orada çalışmak hepimize keyif verecek. Önemli olan Samsun’daki öğrencilere ve insanlara katkı sağlayıp, faydalı olabilmemiz. Samsun’un da kültürü ve özellikleri de buna çok uygun. İnşallah eski müdürümüzün yaptığı güzel işleri devam ettiririz, yanı güzel şeyler ekleriz, bakanlığımızın politikalarını tüm öğrencilerimize, halkımıza ve öğretmenlerimize ulaştırabiliriz. Niyetimiz bu anlamda güzel. İnşallah Samsun’a faydalı oluruz” diye konuştu.

Tokat’ta 5 aydır milli eğitim müdürü olarak görev yaptığına değinen Ağar, “Bugün karar gereği ilimizden ayrılmaları yapıyoruz. Ayrıldıktan sonra 30 Haziran Perşembe günü görevimize başlamak istiyorum. Daha önce Tokat’ta uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Tokat ARGE’de çalıştım. Ayrıca 8 yıl Tokat’ta şube müdürlüğü de yaptım. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı görevinde bulundum. 2,5 yıllık daire başkanlığının ardından 2022 Şubat ayında Tokat İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilmiştim. 5 ay gibi bir süre Tokat’ta il müdürü olarak görev yaptım. Şimdi de Samsun’da görev yapmak nasip oldu” şeklinde konuştu.

Murat Ağar’ın 30 Haziran Perşembe günü Samsun’daki görevine başlaması bekleniyor.

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