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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

İHA

Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. yönetimindeki 55 AGC 992 plakalı motosikletli kurye, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Zehra Y.'ye çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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