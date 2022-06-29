Doğaseverler 'Kocadağ Şenliği’nde buluşacak

Samsun’da 23 Temmuz tarihlerinde “Atakum’un Yaylası Kocadağ, Şenliğe Yürüyelim” sloganıyla gerçekleştirilecek şenlikte doğaseverler buluşacak.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi, Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Türkiye Ormancılar Derneği, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği, Samsun Dağcılık Derneği iş birliğinde 23 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kocadağ’da doğa şenliği düzenlenecek. “Atakum’un Yaylası Kocadağ, Şenliğe Yürüyelim” sloganıyla gerçekleştirilecek program kapsamında doğaseverleri yürüyüş, yamaç paraşütü, oryantiring gibi doğa sporlarının yanı sıra DJ eşliğinde konser, söyleşi programı ve fotoğraf yarışmasının yer aldığı muhteşem bir etkinlik dizisi bekliyor.



Doğaseverler için eğlenceli program

Kocadağ Şenliği’ne katılmak isteyen vatandaşlar için Atakum Belediyesi önünden 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde saat 09.00’da ring hareket edecek. Etkinlikler, doğa yürüyüşü için başlangıç noktası olarak belirlenen Taşkıranlar Çeşmesi alanında saat 10.00’da başlayacak. Kocadağ Yaylası’nda yamaç paraşütü ve oryantiring sporu ile devam edecek şenlik programı kapsamında katılımcılar için kamp kurulacak. Doğa oyunlarının ve çevre temizliğinin yanı sıra saat 20.00 itibarıyla başlayacak DJ eşliğinde müzik etkinliği, doğaseverlere eğlenceli anlar yaşatacak. 3 Temmuz Pazar Günü saat 10.00’da başlayacak programda ise bisiklet turu, oryantiring, doğa sporları, yamaç paraşütü ve DJ eşliğinde müziğin yanı sıra çöp toplama etkinliği ile katılımcıların çektiği fotoğrafların değerlendirildiği yarışma ve söyleşi programı yer alacak. Etkinlik pazar günü 17.00’de sona erecek.

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