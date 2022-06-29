Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, bel çevresi yağlanmasına dikkat çekerek, yağlı bel çevresini doğru beslenme programı ve düzenli egzersiz ile normal aralığa getirmenin mümkün olduğunu söyledi.

FBM Tıp Merkezi’nden Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, göbek bölgesi yağlanmasının birçok bireyin problemi olduğunu belirterek, “Bel çevresi görsel sorundan ziyade sağlık riski için önem arz eder. Bel çevresinin yüksek olduğu obezite tipi abdominal obezitedir. Günümüzde sağlıksız beslenme, hareketsizlik, stres gibi birçok etmen kalp sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. Kalpdamar sağlığını olumsuz etkileyen diğer bir risk faktörü ise abdominal obezite yani yüksek bel çevresidir. Ayrıca yüksek bel çevresi insülin direnci, diyabet, hipertansiyon gibi daha birçok kronik hastalığın öncüsü olabilmekte” dedi.



Bel çevresi ölçüm noktası tespiti

Bel çevresi ölçüm noktası tespiti hakkında bilgi veren Diyetisyen Torun, “Göğüs kafesinin altında ve kalça kemiğinin üzerinde bulunan orta noktadan bel ölçüsü alınmalıdır. Bu nokta genellikle göbek deliğinden birkaç cm yukarıdadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kadınlarda bel çevresinin 88 cm ve üzeri, erkeklerde 102 cm ve üzerinde olması abdominal obezite varlığını gösterir” diye konuştu.



Bel çevresi yüksek olanlara tavsiyeler

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, bel çevresi yüksek olanlara şu tavsiyelerde bulundu:

“Bel çevrenizin ölçüsü yüksek ise paniklemeyin; yağlı bel çevresini doğru beslenme programı ve düzenli egzersiz ile normal aralığa getirmek mümkündür. Daha sağlıklı bir bel çevresi için yapabilecekleriniz; beslenmenizin lif içeriğini artırın, şekerli yiyecek ve içecek tüketimini en aza indirin, yeterli miktarda protein alın, trans yağlardan uzak durun, alkol tüketimini azaltın, hareketinizi artırın, düzenli ve yeterli uyuyun.”

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