Kasaplar odası uyardı: "Bakkal, manav ve berber kıyma çekemez” “Samsun’da mezbaha olsa et fiyatları kilo başına 10-15 TL düşer”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasaplar odası uyardı: "Bakkal, manav ve berber kıyma çekemez” “Samsun’da mezbaha olsa et fiyatları kilo başına 10-15 TL düşer”

İHA

Kasaplar odası uyardı: "Bakkal, manav ve berber kıyma çekemez” “Samsun’da mezbaha olsa et fiyatları kilo başına 10-15 TL düşer”

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, her yıl Kurban Bayramı’nda sokaklarda bakkal, manav, internet kafe ve berber gibi meslek gruplarının hijyensiz ortamlarda kıyma çektiğine dikkat çekerek, “Yetkililer buna dur demeli” dedi.
Başkan Ömür Şen, her yıl Samsun sokaklarında yetkisiz kişilerin hijyen kurallarına uymadan yasalara aykırı olarak kıyma çektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

“Bakkal, manav, internet kafe kıyma çekemez”
Gerekli şartlara uygun olmayan kıyma makinelerinin çektiği kıymanın sıcak dolayısıyla bozulacağını ve insan sağlığını da tehdit edebileceğine değinen Başkan Ömür Şen, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bakkal, market, berber, internet kafe işletenler şimdiden sokaklara ‘kıyma çekilir’ yazmış. Bunların kıyma makineleri 1 senedir işlemiyor. 1 yıl sonra çıkarttıkları makinelerle sokağın ortasında kıyma çekecekler. Böyle bir dünya yok. Herkes işini yapsın. Samsun’daki kasaplar herkese yeter. Kasaplarda bu sene kıyma çekmenin kilosu ortalama 5 TL. Sokakta çekilen kıymalarda etin makinede kalır, kıyma makinelerinin soğutucuları yok, hijyenik değil. İşin ehli olmayan insanların vasıfsız kıyma makineleriyle çektikleri kıymalar da kokuyor ve bozuluyor. Bu makinelerdeki kıymaların soğuk halde bekletilmeden çekilmesi gerekir. Ama sokakta böyle bir şey mümkün değil. 1 TL daha az vermek için sokakta kıyma çektirmek isteyenler belki de tüm kıymalarını kokutabilir ve kaybedebilir. Berber ve bakkalın çektiği kıymadan ne olur. Bu işin yasal boyutu da var. İşim ehli olmayan kişilerin kıyma çekmesi yasal değil ve ağır cezaları var. Yetkililer bu bayramda da denetlemelerini sürdürecek ama her yıl aynı manzaralar ile karşılaşıyoruz. Ben birinin kıyma makinesine el konulduğuna veya ceza yazıldığına şahit olmadım” dedi.

“Kasaplar büyükbaş kurbanlığı bin TL’ye kesiyor”
Acemi kasapların hastane acillerini doldurmaması için kesim işinin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini ifade eden Ömür Şen, “Kasaplar bu sene büyükbaş hayvanı bin TL’ye kesiyor. Bu tarifede mal 4 parçaya bölünüyor. Eğer bin 500 TL verirlerse eti eşit olarak hisse haline getirip, poşetleyip teslim ediyoruz. Kurbanlığı profesyonel kasaplar kestiğinde hem et ziyan olmuyor hem de kurbanlıkların diğer değerli parçaları da ziyan olmuyor. Acemi kasaplar deriye, sakatatlara ya da hayvanların diğer değerli yerlerine zarar verebiliyor. Bazı kasaplar hem kurbanlığa hem de kendilerine zarar verebiliyorlar. Bu bayramda da hastanelerde acemi kasap vakalarıyla karşılaşmamak için kurbanlıkların profesyonel kasaplar tarafından kesilmesini öneriyorum. Kurbanlıkları kasaplar keserse hem et ve diğer değerli parçalar ziyan olmaz hem de insan yaralanmaları en az seviyeye iner” diye konuştu.

“Samsun’da mezbaha olsa et fiyatları kilo başına 1015 TL düşer”
Samsun’da yıllardır süren mezbaha sıkıntısını da gündemi getiren Şen, şunları söyledi:
“Samsun’da bir mezbaha olmaması kasapları ve halkı hem manevi hem de maddi açıdan olumsuz etkiliyor. İlgili kurumlar her gün kasapları denetliyor. Tavuk parçalayıp parçalamadığımızı kontrol ediyorlar. Eğer kasap tavuk parçalarsa 22 bin TL ceza yazılıyor. Samsun’da mezbaha yok. Günde binlerce hayvan sokakta kesiliyor. Bizim mezbahamız olsa günde 1500 adet mal keseriz. 4 günde 6 bin hayvan demek. Samsun’da 4 günde tüketilen 6 bin hayvanın nerede kesildiği, nereden geldiğinin bir önemi yok mu? Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için nasıl bir önlem alıyoruz. Bu kesimlerin ya da taşımayla gelen etlerin sağlık boyutu ayrı bir de çöpe giden tarafları da milli servet değerinde. Yıllardır Samsun’a mezbaha yapılmamasını anlayamıyoruz. Şu anda Samsun’da günde en az 500 adet mal kesiliyor. Bu malların 30 tanesi Tekkeköy’de kesiliyor, kapasitesi o kadar. Bafra’da da 80 adet mal kesilse geriye kalan mallar nerede kesiliyor? 10 yıldır çalmadığımız kapı kalmadı. 11 yıl önce mezbaha yapılmak üzere 23 dönümlük alan istimlak edildi. Başka illerde mezbaha ve borsa var. Samsun’da ise ne borsa var ne de büyük kesim kapasiteli mezbaha. Biz tezgahımızda tavuk parçalasak binlerce lira ceza öderken, nerede kesildiği belli olmayan mallara neden ceza kesilmiyor. İnsanlar yerde, toprağın üstünde mal kesiyorlar. Sokakta kesilen mallar ne kadar hijyenik olabilir? Mali açıdan da bakarsak Samsun’da mezbaha olması et fiyatlarının kilo bazında en az 1015 TL düşmesine neden olur. Bu para da vatandaşın cebinde kalır. Şu anda özel işletilen Samsun’daki mezbahalarda kesim ücreti 210 TL. Kestiğiniz hayvanın bağırsağı, mumbarı, ayaklarını ve bazı bölümleri mezbahada kalıyor. Mezbaha kestiğiniz malın sadece karkas eti ile ciğerini, yüreğini veriyor. Bunlar bile olsa mezbahalar Samsun’a yeterli değil. Çünkü Samsun’un günlük kapasitesi en az 500 adet maldır. Ayrıca Samsun’dan tüm Karadeniz illerine de mal gidiyor. 11 yıldır yıkılan mezbahanın yerine Samsun’a yakışır bir mezbaha yapıldı. Biz bir kar amacı ya da para beklentimiz yok. Mezbahayı belediye ya da bakanlık yapsın, onlar işletsin. Yeter ki halkımız sağlıklı ve nerede kesildiği belli olan et yesin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sandıkçı: “Ülkemizin gururu oldular”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Ülkemizin gururu oldular”
Bel çevresi yağlanmasına dikkat
YEREL HABERLER Bel çevresi yağlanmasına dikkat
Doğaseverler 'Kocadağ Şenliği’nde buluşacak
YEREL HABERLER Doğaseverler 'Kocadağ Şenliği’nde buluşacak
Özdemir: “Çalıştaylar önemli”
YEREL HABERLER Özdemir: “Çalıştaylar önemli”
POMEM’e Çarşamba Belediyesi’yle hazırlanan 65 polis adayı sınavı kazandı
YEREL HABERLER POMEM’e Çarşamba Belediyesi’yle hazırlanan 65 polis ...
Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Tiroit nodülü ve guatr tedavisinde ameliyatsız yöntem: Tiroit ablasyonu
YEREL HABERLER Tiroit nodülü ve guatr tedavisinde ameliyatsız ...
Küpesiz ve pasaportsuz hayvanlar pazara alınmıyor Canik Hayvan Pazarı'nda denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Küpesiz ve pasaportsuz hayvanlar pazara ...
Başkan Kılıç: “İlçemiz için var gücümüzle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “İlçemiz için var gücümüzle ...
2. Abdülhamid devrinde yapılan tarihi hastane binası ‘Aile ve Yaşam Merkezi’ olacak
YEREL HABERLER 2. Abdülhamid devrinde yapılan tarihi hastane binası ...
“Burun estetiği yapacak hekim 3 tekniğe de hakim olmalı”
YEREL HABERLER “Burun estetiği yapacak hekim 3 tekniğe de hakim ...
Türkiye’nin gururu 'CANiK M2 QCB', SEDEC Fuarı’nda
YEREL HABERLER Türkiye’nin gururu 'CANiK M2 QCB', SEDEC Fuarı’nda
Ağar: “Önemli olan Samsun'a faydalı olabilmemiz”
YEREL HABERLER Ağar: “Önemli olan Samsun'a faydalı olabilmemiz”
OMÜ İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 mezun verdi
YEREL HABERLER OMÜ İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 mezun ...
Bafra'da şiddetli yağmur: Caddeler göle döndü Rögar kapağına çarpan bir midibüste yangın çıktı
YEREL HABERLER Bafra'da şiddetli yağmur: Caddeler göle döndü Rögar ...
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarını uğurladı
YEREL HABERLER Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarını ...
Samsun’dan Kastamonu’ya destek
YEREL HABERLER Samsun’dan Kastamonu’ya destek
SGK'nın 23,9 milyon TL zarara uğratılması operasyonunda 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER SGK'nın 23,9 milyon TL zarara uğratılması ...
OMÜ İİBF'de çifte mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER OMÜ İİBF'de çifte mezuniyet heyecanı
Vali Dağlı: “Bağımlılıkla mücadele hepimizin görevi” Din görevlilerine ‘Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Semineri’
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Bağımlılıkla mücadele hepimizin ...
Samsun’da “Hayvan Dostu” eğitimi
YEREL HABERLER Samsun’da “Hayvan Dostu” eğitimi
Uyuşturucudan tutuklanan 3 kişinin 14 aracına ve 3 milyonluk arazilerine el konuldu
YEREL HABERLER Uyuşturucudan tutuklanan 3 kişinin 14 aracına ve 3 ...
Başkan Sandıkçı: “Her an vatandaşlarımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Her an vatandaşlarımızın ...
İlkadım’dan "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"
YEREL HABERLER İlkadım’dan "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.