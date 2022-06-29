Mehterle camiye

Samsun’un Bafra ilçesinde bir imam, çocukları mehter takımı eşliğinde camiye, Kur'an kursuna götürdü.

Bafra’da çocuklar Esentepe Camii’ne mehter eşliğinde koşarak gitti. Camileri çocuk ve gençlere sevdirmek için yola çıkan Bafra Esentepe Camii İmam Hatibi Şuayip Şenel, sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Yaz Kur’an kursuna katılacak çocuklar için mehter takımı çağırdı. Kursa gelmek için toplanan çocuklar, mehter takımı eşliğinde caminin yolunu tuttu. Marşlara eşlik eden çocuklar, heyecanla camiye girdi.

Şuayip Şenel’in örnek çalışması veliler ve mahalleli tarafından takdirle karşılandı.

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