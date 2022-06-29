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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizdeki boğulmada ailenin cinayet şüphesi

İHA

Denizdeki boğulmada ailenin cinayet şüphesi

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve baygın halde çıkarılıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin ailesi oğullarının öldürülmüş olabileceğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahalle Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinden hafta sonu arkadaşları ile yüzmek için Samsun'a gelen Serhan Viran (24) girdiği Karadeniz'de kayboldu. Arkadaşları Serhan Viran'ın denizde kaybolduğunu fark edince olayı 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Salih Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Timi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar sevk edildi. Denizde kaybolan Serhan Viran, yapılan çalışma sonucu ekipler tarafından bulunup karaya çıkartıldı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Viran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merzifon'da yaşayan Baba Nuri, anne Halime ve kız kardeşi Rümeysa Viran bugün Samsun'a gelerek Samsun Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Savcılık talimatı ile Recep Tokur Polis Merkezi'ne götürülen aile, oğullarının 40 bin liraya araç sattığını, satılan araçtan elde edilen paranın banka hesabında olmadığını ve paranın kayıp olduğunu ileri sürerek oğullarının yüzme bilmediğini ve parası için öldürülmüş olabileceğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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