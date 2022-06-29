Bin 484 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da jandarma tarafından bin 484 adet sentetik ecza hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ş.G. ve Ş.Ç.'yi bin 484 adet sentetik ecza ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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