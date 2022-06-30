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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de mayıs ayında ihracat arttı, Samsun’da azaldı

İHA

Türkiye'de geçen yıl aynı aya göre mayıs ayında ithalat ve ihracatta artış yaşanırken Samsun'da ihracat azalarak 86,2 milyon dolar, ithalat ise artarak 96,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de mayıs ayında ihracat arttı, Samsun’da azaldı

Türkiye’de geçen yıl aynı aya göre mayıs ayında ithalat ve ihracatta artış yaşanırken Samsun’da ihracat azalarak 86,2 milyon dolar, ithalat ise artarak 96,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs 2022 verilerini açıkladı. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye’de ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı aya göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’de ithalat ve ihracatın artmasının aksine Samsun’da mayıs ayında geçen yıl aynı aya göre ihracatta düşüş yaşandı. İthalatta ise artış yaşandı. Mayıs ayında Samsun’da 86,2 milyon dolar ihracat, 96,9 milyon dolar ithalat yapıldı.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Tokat’ta mayıs ayında ihracat 3,4 milyon dolar, ithalat 1,8 milyon dolar, Çorum’da ihracat 105,2 milyon dolar, ithalat 261,5 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 10,7 milyon dolar, ithalat 4,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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