Murat Yiğit Samsun’a veda etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Yiğit Samsun’a veda etti

İHA

Murat Yiğit Samsun’a veda etti

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Murat Yiğit, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve personellerle vedalaştı.
1 Eylül 2021’de Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Murat Yiğit, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanmasının ardından bugün Samsun’a veda etti. Vali Zülkif Dağlı ve müdürlük personeli ile vedalaşan Murat Yiğit, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı ilk adım şehri Samsun’da 1 Eylül 2021 tarihinde göreve başladığını ifade eden Murat Yiğit, “Büyük bir onurla yürüttüğüm Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden Konya İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayacağım için bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Görev yaptığım süre boyunca, çalışma arkadaşlarımızla birlikte Samsun’umuzun eğitim öğretim faaliyetlerinin her alanında birçok çalışma ve proje yürüttük. Çocuklarımız için en doğru ve en güzel işleri yaparak, onları geleceğe daha donanımlı olarak hazırlamaya çaba gösterdik. Beni bu göreve layık gören bakanımıza, bizlere her daim eğitim liderliği yapan valimize, bizlere her zaman destek olan milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, iş birliği içerisinde çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlarına, basın mensuplarımıza, STK temsilcilerimize, tüm eğitim camiasına ve bütün Samsunlu hemşerilerime sonsuz teşekkür ederim. Sağlıklı ve huzurlu günler temennisiyle, Allah'a ısmarladık” dedi.
Murat Yiğit, Konya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilırmak'a kanalizasyon akmayacak Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yüzde 80’i tamam
YEREL HABERLER Yeşilırmak'a kanalizasyon akmayacak Çarşamba İleri ...
Samsunspor 57 yaşında
YEREL HABERLER Samsunspor 57 yaşında
Türkiye’de mayıs ayında ihracat arttı, Samsun’da azaldı
YEREL HABERLER Türkiye’de mayıs ayında ihracat arttı, Samsun’da ...
Diyette zayıflayıp sonra kilo alanlarda 'yoyo sendromu'
YEREL HABERLER Diyette zayıflayıp sonra kilo alanlarda 'yoyo ...
Samsun’da 46 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız polis tarafından bulundu
YEREL HABERLER Samsun’da 46 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız polis ...
OMÜ’de geleceğin öğretmenleri ve sanatçıları mezun oldu
YEREL HABERLER OMÜ’de geleceğin öğretmenleri ve sanatçıları mezun ...
Samsun'da ev yangını: Yangın sonunda evdeki kediyi sağ bulunca büyük sevinç yaşadılar
YEREL HABERLER Samsun'da ev yangını: Yangın sonunda evdeki kediyi ...
Bafra polisinden asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Bafra polisinden asayiş uygulaması
OMÜ Tıp Fakültesi 2021-2022 döneminde 280 mezun verdi
YEREL HABERLER OMÜ Tıp Fakültesi 2021-2022 döneminde 280 mezun verdi
Bin 484 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bin 484 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi ...
Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis
Denizdeki boğulmada ailenin cinayet şüphesi
YEREL HABERLER Denizdeki boğulmada ailenin cinayet şüphesi
Guda: “2 bin 800 TL’lik kurs ücreti 4 bin 500 TL olmalı”
YEREL HABERLER Guda: “2 bin 800 TL’lik kurs ücreti 4 bin 500 TL ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12,5 yıl ...
Mehterle camiye
YEREL HABERLER Mehterle camiye
Kasaplar odası uyardı: "Bakkal, manav ve berber kıyma çekemez” “Samsun’da mezbaha olsa et fiyatları kilo başına 10-15 TL düşer”
YEREL HABERLER Kasaplar odası uyardı: "Bakkal, manav ve berber kıyma ...
Başkan Sandıkçı: “Ülkemizin gururu oldular”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Ülkemizin gururu oldular”
Bel çevresi yağlanmasına dikkat
YEREL HABERLER Bel çevresi yağlanmasına dikkat
Doğaseverler 'Kocadağ Şenliği’nde buluşacak
YEREL HABERLER Doğaseverler 'Kocadağ Şenliği’nde buluşacak
Özdemir: “Çalıştaylar önemli”
YEREL HABERLER Özdemir: “Çalıştaylar önemli”
POMEM’e Çarşamba Belediyesi’yle hazırlanan 65 polis adayı sınavı kazandı
YEREL HABERLER POMEM’e Çarşamba Belediyesi’yle hazırlanan 65 polis ...
Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Tiroit nodülü ve guatr tedavisinde ameliyatsız yöntem: Tiroit ablasyonu
YEREL HABERLER Tiroit nodülü ve guatr tedavisinde ameliyatsız ...
Küpesiz ve pasaportsuz hayvanlar pazara alınmıyor Canik Hayvan Pazarı'nda denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Küpesiz ve pasaportsuz hayvanlar pazara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.