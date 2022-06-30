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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ilk 5 ayda 537,5 milyon dolarlık ihracat yaptı

İHA

Samsun ilk 5 ayda 537,5 milyon dolarlık ihracat yaptı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ocakmayıs dönemine göre Samsun'un bu yılın ilk beş ayında ihracatını yüzde 10,9 artırarak, 154 ülke ve beş serbest bölgeye 537 milyon 508 bin dolar değerinde ihracat yaptığını söyledi.
Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ilk beş ayında toplam 484 milyon 679 bin dolar ihracat gerçekleştiren Samsun’un bu yılın aynı döneminde 537 milyon 508 bin dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Samsun’un ilk beş ayda toplam 154 ülke ve beş serbest bölgeye ihracat yaptığını belirten Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla ABD, Fas, Hollanda, Mısır ve Rusya Federasyonu olduğunu, bu ülkeleri Peru, Almanya, Gürcistan, Yemen ve Birleşik Krallık’ın takip ettiğini belirti. Murzioğlu ayrıca, Samsun’un, ilk beş ayda yaptığı ihracatla geçen yıla göre bir basamak daha yükselerek 19’uncu sırada yer aldığını belirtti.

En fazla ihracat yapılan ürünler
2022 OcakMayıs döneminde Samsun'dan en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, “İlimizden ilk beş ayda en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünlerin başında, ‘demir ve çelik’, ‘motorlu kara taşıtları’, ‘değirmencilik ürünleri’, ‘silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı’ ile ‘kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler’ geldi. Bunları ise, ‘balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar’, ‘elektrikli makine ve cihazlar’, ‘demir veya çelikten eşya’, ‘kauçuk ve kauçuktan eşya’ ile ‘yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler’ takip etti. Baktığımızda Samsun ilk beş ayda toplam 78 fasılda ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılının sadece mayıs ayını baz aldığımızda ihracat rakamlarımızda bir miktar azalma gözükse de, ilk beş aylık dilimdeki artışımız devam etti. İnşallah yıl bittiğinde 2021 yılındaki rakamları geçeceğiz” dedi.

“İhracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğiz”
Samsun’un beş ayda yapmış olduğu ihracat rakamlarının, ihracat artış hızının devamı için umut verici olduğunu ifade eden Murzioğlu, “Bizim temel gayemiz Samsun’un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesidir. Bu gaye doğrultusunda kaynaklarımızı doğru bir şekilde yöneterek üyelerimizin kapasitelerinin gelişmesine doğrudan ve dolaylı yoldan katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak 2022 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programı çerçevesinde oda vakfımız nezdinde kalkınma ajansıyla imzaladığımız en az 300 firmanın hedeflendiği Samsun'da Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi gibi. Bu küçük ölçekli bir çalışma olmakla birlikte Odamızın, Samsun’da ihracatın geliştirilmesine katkı vermek için uyguladığı onlarca projeden bir tanesi. Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Yıllar evvel ortaya koyduğumuz ihracat hedefine arzu ettiğimizden daha geç ulaşmış olsak da, bugün devamlılık arz eden bir artış olduğunu görüyoruz. İhracatın geliştirilmesi strateji planıyla hedeflerimizi net bir şekilde ortaya koyduğumuz dönemde de dahil olduğumuz ve aralıksız koordinatörlüğünü yürüttüğümüz network projesi ile büyük aşama kat ettik. Onlarca ihracat elemanı yetiştirdik, istihdam edilmelerini sağladık, yine yapıyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada Samsun, geçen yıl tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını aştı. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Samsun’un ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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