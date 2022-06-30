Jakub Szumski, Samsunspor’da

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Samsunspor, kaleci Jakub Szumski ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer hakkında kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Jakub Szumski ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

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