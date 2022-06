Genç mühendislerin mezuniyet coşkusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi, 20212022 akademik yılı sonunda düzenlediği 26. dönem mezuniyet töreni ile genç mühendislerini geleceğe uğurladı.

OMÜ Öğrenci Sosyal Yaşam Merkezinde mezuniyet töreni düzenlendi. Törenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, “OMÜ’den mezun olmak, size bu konuda ayrıcalıklar getirecek ancak bunun yanı sıra omuzlarınıza farklı sorumluluklarda yükleyecektir. Bugün ülkemizde ve tüm dünyada milyonlarca insanın refahını, özgürlüğünü ve mutluluğunu ilgilendiren meseleler giderek artmaktadır. Küresel ısınmadan çevre kirliliğine, yoksulluğa, salgın hastalıklardan savaşlara varıncaya kadar birçok sorun acil çözüm beklemektedir. Bu meselelerin hepsi ulusal sınırları aşıp, evrensel çözümler beklediğini biliyoruz. Böyle bir dünyada her zamankinden daha fazla çalışan, multidisipliner düşünebilen, bilginin yanı sıra, üretken, sosyal iletişimi kuvvetli ve kültürel değerlere duyarlı insanlara ihtiyaç duyulacaktır" dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu da yaptığı konuşmada, “Eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Geriye dönüp baktığınızda kimi zaman acı kimi zaman tatlı ama asla unutulmayacak hatıralarla dolu, zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğinizi göreceksiniz. Başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır ve her son aslında yeni bir başlangıçtır. Önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle yapacağınız çok şey var. Sizlerin bu bilinçle kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza olan inancımız tamdır. Bu süreçte elde edeceğiniz başarı ve toplumsal katkı siz ve aileniz kadar OMÜ’yü ve fakültemizi de yüceltecek ve bizleri onurlandıracaktır” ifadelerine yer verdi.

Mezunlar adına fakülte birincisi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sultan Burhan bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediye ve başarı belgeleri verildi. Fakülte birincisi Sultan Burhan ve diğer öğrencilere hediye ve başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra mühendislik yeminini eden mezunların keplerini fırlatmasıyla tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.