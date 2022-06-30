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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Bilim Merkezi’nin temeli atıldı

İHA

Çarşamba Bilim Merkezi’nin temeli atıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 1600 metrekare kapalı alan ve 750 metrekare açık teraslı Bilim Merkezi’nin temeli atıldı.
Çarşamba Belediyesi tarafından öğrencileri bilimle buluşturmak ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla Çarşamba’ya Bilim Merkezi ve Bilim Parkı kuruluyor. Çarşamba Batı Yaka Gülhane Parkı yanında kurulacak olan Bilim Merkezi’nin temeli atıldı. Bilim Merkezi ve Bilim Parkı sayesinde öğrenciler, fen derslerindeki soyut olan ve 3 boyutlu düşünmeyi gerektiren kavramları, bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaklar.

Çarşamba Bilim Merkezi
Temelleri atılan Bilim Merkezi ve montajı devam eden Bilim Parkı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mıza gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri alanlar kazandırıyoruz. Bu manada Bilim Merkezimizin temelini atmış bulunuyoruz. Bilim Parkımızda, bilimsel ünitelerin montajı devam ediyor. İnşallah yakın zamanda tamamlayarak gençlerimiz, hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çalışmalar tamamlandığında öğrencilerimiz teorik olarak öğrendikleri bilgileri, burada pratikte hayata geçirerek keşfetme fırsatı bulacaklar. Bilime uğraş vermiş gençler yetiştirebilmek en büyük gayemiz. Bir çocuğumuzun dahi hayatına dokunabilmek, ‘ben bilim insanı olacağım’ demesine katkı sunabilmek bizleri çok mutlu edecektir. Ülkemizi, dünyamızı daha da ileriye götürecek, bugünümüzün güvencesi, yarınlarımızın teminatı gençlerimize güveniyor, onlar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Ülkede bir ilke imza atılacak
Bin 600 metrekare kapalı alanı ve 750 metrekare açık terası bulunan Bilim Merkezi’nde; 11 farklı bilim atölyesi, 1 amfisi, yaklaşık 300 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunacak. Ayrıca eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, simülasyon cihazları, gözlem evi ve Bilim Kafe’nin yer aldığı merkezde, çocukları; bilimsel kampların, atölye çalışmalarının, bilimsel şovların yapıldığı yoğun bir içerik bekliyor. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilke imza atılarak Bilim Merkezi’nin bahçesinde, 2 bin metrekarelik alana, 44 adet bilimsel üniteler yerleştirilerek Bilim Parkı yapılıyor.

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