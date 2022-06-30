Sevgilisini öldürmekten beraat eden şahıs darp edip yaralamaktan ceza aldı

Samsun’da sevgilisini tabancayla vurarak öldürmekten daha önce tutuklanıp beraat edince serbest bırakılan şahıs şahıs yeniden yargılanınca kasten yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde 2015 Nisan ayında ihbar üzerine Nuray Korhan’ın (34) evine giden polis ve sağlık ekipleri, kadını sol göğsünden vurularak ölmüş halde buldu. Evde bulunan Nuray Korhan’ın erkek arkadaşı Serkan S.(38), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olay yerinde 1 adet tabanca buldu. Tabancanın Serkan S.’ye ait olduğu tespit edildi. Ölen kadının vücudunda darp izlerine de rastlandı. Kadının olay sırasında evde bulunan 11 ve 16 yaşındaki iki oğlu ise olay sırasında uyudukları için olayı görmediklerini söyledi.

Eşinden ayrılan Nuray Korhan ile 8 aydır birlikte yaşadığı öğrenilen Serkan S., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Silahın kendisine ait olduğunu ancak oturma odasına bıraktığını ileri süren Serkan S., "Kavga ettik. Bu sırada kendini vurarak intihar etti" dedi.

Serkan S., 03 Nisan 2015 tarihinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Serkan S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "kasten adam öldürmek" suçundan dava açıldı. Serkan S.'nin avukatı Yakup Reşit Taşkan, silahın ateşlenmesiyle ilgili olayın intihar mı veya bir başkası tarafın mı ateşlendiğine dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, silahın ateşlenmesinin intihar sırasında veya bir başkası tarafından ateşlendiğinde de aynı yaralanmanın ortaya çıkabileceği ve bunun adli tahkikat ile aydınlatılabileceği belirtildi.

Yargılama sorasında avukat Yakup Reşit Taşkan, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraatını ve tahliyesini talep etti. Serkan S. de suçsuzluğunu dile getirerek beratını istedi. Mahkeme heyeti 28 Ocak 2016 tarihinde verdi kararda genç kadının intihar ettiği kanaatine vararak Serkan S.'nin öldürmek suçundan beraatına ve tahliyesine karar verirken, evde bulunan silah kendisine ait olduğu için ruhsatsız silah suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kadının vücudunda darp izi olduğu için darp suçundan da şikayetçi olmadığı için davanın düşmesine karar verdi. Yargıtay Ceza Dairesi öldürme suçundan beraat kararı ile silah suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasının onanmasına karar verdi ancak darp suçundan ölen kadının ailesinin görüşü alınmadığı için şikayetçi olup olmadığının sorulup ona göre yeniden karar verilmesini talep etti.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Serkan S. hakkına ölen kadının anne babası şikayetçi olduklarını söyledi. Serkan S. daha önce hakkında davanın düşmesine karar verilen kasten yaralama suçundan bugünkü davada 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



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