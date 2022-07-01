Kabotaj Bayramı’nda ‘Mavi Vatan’ vurgusu Türkiye, beyaz bayrak listesinde 8. sırada

Samsun’da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yılı kutlamasında ‘Mavi Vatan’ vurgusu yapıldı.

Denizlerdeki ticaret haklarının, Türk vatandaşlarına ve Türk bayraklı gemilere tanındığı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yıldönümü, Samsun’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsunum1 Gemisi’ne binen protokol üyeleri ve davetliler limandan denize açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Bölge Liman Başkanvekili Hasan Özer deniz şehitleri anısına Karadeniz’e çelenk bıraktı.



“Mavi Vatan’da haklarımızı korumak ve ekonomik kazanımlardan yararlanmak son derece önemli”

Mavi Vatan haklarının korunmasına son derece önem verdiklerinin altını çizen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Protokol ve öğrencilerle birlikte 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz. Denize deniz şehitlerimizin anısına çelenk bıraktık. Kabotaj Bayramı bizim için son derece önemli. Kabotaj demek; bu hakların alınması, ticaret haklarının alınması, denizlere tam hakim olunması anlamında bizim için son derece önemli. Denizlerimize daha fazla sahip çıkmakla yükümlüyüz. Denizlerimizde hem maddi hem de içerisindeki kullanım alanı itibariyle bunları son derece iyi savunmak durumundayız. Deniz ticaretini geliştirmek durumundayız. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Samsun’da önem taşıyor. 300 km’ye yakın sahil şeridimiz var. Balıkçılığı çok iyi yapan illerin başında geliyoruz. Samsun denizden yararlanıyor. 13 tane tertemiz, pırıl pırıl mavi bayraklı plajımız var. Bunları daha da iyi korumalıyız ve gelecek nesillere daha iyi bırakmalıyız. Mavi Vatan bizim için son derece önemli. Mavi Vatan’da da hem haklarımızı korumak hem de ekonomik kazanımlarından en iyi şekilde yararlanılarak ülkemizin hizmetine sokulması son derece önemli” dedi.



“Bize ait olan bu denizleri de vatanımızın bir bölgesi”

Denizlerin de kara parçası gibi vatanın bir bölgesi olduğuna değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kabotaj Bayramı’nın 96. yılını kutluyoruz. Türkiye’nin 3 tarafı denizlerle çevrili. Özellikle son yıllarda ‘Mavi Vatan’ olgusunun çok etkin bir şekilde gündemimizde olduğu yıllarda bir Kabotaj Bayramı kutluyoruz. Artık şunu bilmemiz lazım; vatan yalnızca kara topraklarından oluşmuyor. Bize ait olan bu denizlerin de bir vatan bölgesi olduğunu bu bayram vesilesi ile ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye, denizcilik alanında her sahada çok güçlü bir ülke. Savunma anlamında da gemilerimiz, denizaltılarımız var. Uçak gemisi durumuna da geldik. Kabotaj Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.



“Türkiye, beyaz bayrak listesinde 8. sırada yer alıyor”

Türkiye’nin denizcilikte dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu ifade eden Samsun Bölge Liman Başkanvekili Hasan Özer ise şunları söyledi:

“Denizyolu taşımacılığının maliyeti düşük olması nedeniyle dünya ticaretinin yüzde 85’i denizyolu ile yapılıyor. Deniz ticaret filomuz, kabotaj hakkının sağladığı imkan sayesinde büyümüş ve gelişmiştir. Bu gelişmeler ile gemilerimizin gösterdiği performans ile bayrağımız dünya sıralaması olan ‘beyaz bayrak’ sıralamasında üst sıralardadır. Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından son açılanan listede Türkiye 8. sıradadır. Bayrağımızı beyaz bayrak listesinde sürekli olarak üst sıralarda kalması için hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine çevreci ve rekabet gücü yüksek filo oluşturmak amacıyla gemi sanayimizi desteklemekteyiz."

Program, deniz turunun ardından törene katılan çocuklara hediye takdiminin ardından son buldu.

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