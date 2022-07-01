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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekkeköy spor yatırımlarıyla güçlenecek

İHA

Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, Samsun'un en uzun bisiklet yolu inşaatında sona yaklaşıldığını, ilçeye olimpik yüzme havuzu ve ilçe stadyumu inşasına da devam edildiğini belirterek Tekkeköy'ün spor yatırımlarıyla güçleneceğini ifade etti.

Tekkeköy spor yatırımlarıyla güçlenecek

Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, Samsun’un en uzun bisiklet yolu inşaatında sona yaklaşıldığını, ilçeye olimpik yüzme havuzu ve ilçe stadyumu inşasına da devam edildiğini belirterek Tekkeköy’ün spor yatırımlarıyla güçleneceğini ifade etti.
Tekkeköy Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Meclis Başkanvekili Aydın Karmil yönetiminde Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Mecliste 3 gündem maddesi ve bir gündem dışı madde gündeme alınarak görüşüldü. Maddeler komisyonlara havale edildi.
Toplantı sonrası Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, ilçede devam eden spor yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.
Tekkeköy merkezinde başlayıp dolum tesislerine kadar uzanan TCDD’ye ait 6 bin 340 metre uzunluğundaki kullanılmayan tren yolu hattını bisiklet, spor ve yaya yolu haline getirmekte olduklarını belirten Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, “Tekkeköy’ü sanayi bölgesi, tarım bölgesi ve doğal güzellikleriyle gerçekten takdire şayan Allah’ın vermiş olduğu bir nimet olarak kabul ediyoruz. Orta ve küçük ölçekli sanayileri de içinde barındıran bir ilçeyiz. Bu doğrultuda vatandaşların hem spor amaçlı kullanabileceği hem de gerek sanayi istikametine işlerine gitmekte kullanabileceği bir bisiklet yolu inşa ediyoruz. Vatandaşların İlkadım, Atakum, Canik istikametine de bisikletle gidebilmelerini amaçlıyoruz. Başta Başkanımız Hasan Togar olmak üzere gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekli gerekse bizim belediyemizin öz kaynaklarıyla oluşturulan projelendirilen bisiklet yoluyla ilgili altyapı çalışmalarında sona doğru gelindi. İnşallah birkaç ay içerisinde kesin tarih vermemekle birlikte vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak. Sadece bisiklet yolu da değil aynı zamanda bir yürüyüş yolu ve spor yolu işlevi olacak. Etrafı yeşillendirilmiş, enerjiyi de kendisi üretecek ışıklandırmalarıyla birlikte çok güzel bir prestij projesi sürüyor” dedi.
Her türlü amatör ve lisanslı su sporlarının yapılabileceği 4 mevsim hizmet verecek bir olimpik yüzme havuzunun da gelecek yıl hizmete alınması adına çalıştıklarını ifade eden Aydın Karmil, “Bunun dışında gençlerimizin yüzmeyle ilgili spor yapmaları ve tecrübe edinmeleri öğrenmeleriyle ilgili bir havuzumuz var. Çok ciddi manada da talep var. Yine Başkanımızın gayretleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da kısmen desteğiyle yeni bir yüzme havuzu daha yapılıyor. İnşaatı başladı” diye konuştu.
Başkan Yardımcısı Karmil, 1000 kişi seyirci kapasiteli futbolun yanı sıra diğer branşların da icra edilebileceği ilçe stadyumunun da inşasına devam edildiğini söyledi. Karmil, gerek spor gerekse sosyal donatılarıyla ve sosyal aktivitelerin icra edileceği birçok tesisiyle ilçenin hızlı bir şekilde gelişip güçlendiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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