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OMÜ İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı Rektör Ünal: “5 yıllık eğitim süresini 3,5 yılda bitirmeyi hedefliyoruz”

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi 20212022 döneminde 350 mezun verdi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı Rektör Ünal: “5 yıllık eğitim süresini 3,5 yılda bitirmeyi hedefliyoruz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi 20212022 döneminde 350 mezun verdi.
İlahiyat Fakültesi 20212022 dönemi mezuniyet töreni OMÜ Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Törende fakülte birincisi Merve Hatip, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın birer konuşma yaptı.
Daha sonra kürsüye gelen OMÜ Rektörü Dr. Yavuz Ünal, yeni gelecek olan öğrencilere 5 yıllık eğitim süresini 3,5 yılda bitirmeyi hedefledikleri projelerinden söz etti. Öğrencilere hitaben konuşan Ünal, "Ait olduğunuz bu kurum kabul etseniz de etmeseniz de sizin için artık bir kimlik. İsteseniz de istemeseniz de ayrılamayacağınız hatta uzak düştüğünüzde özleyeceğiniz, balığın suyu özlemesi gibi uzak düştüğünüzde özleyeceğiniz bir kurum. Mezun olduğunuz okulun size yüklediği bir misyon var ve bu misyon ayeti kerimedeki ‘İçerinizde hayra çağıran bir grup olsun.’ Bunu unutmayın, bu grup siz olmak zorundasınız. Sahip olduğunuz kimlik, almış olduğunuz eğitim bunu zorunlu kılıyor. Zaman zaman imtihanlar yaşayacaksınız. 15 Temmuz gibi bir imtihan Rabb’im bir daha yaşatmasın. Mehmet Akif, ‘Allah bir daha İstiklal Marşı’nı yazdırmasın’ diye dua eder. Biz de onun duasını benzer bir şekilde değiştirerek Rabb’im böyle bir şeyi tekrar yaşatmasın ama bu ümmetin ferahı da bu ümmetin refahı da bu ümmetin kurtuluşu da sizin üreteceğiniz söyleme bağlı. Sizin duruşunuza bağlı” dedi.

"5 yıllık ilahiyat fakültesini iyi bir öğrencinin 3,5 yılda bitirebileceği öngörüsündeyiz"
OMÜ Rektörü Ünal, OMÜ İlahiyat Fakültesi’nin Türkiye’de farklı bir yeri olduğuna dikkat çekerek, “Seçilen, sadece mesleki değil entelektüel düzeyi oldukça yüksek ve imkanlar açısından da zengin bir fakülte ve üniversiteyiz. Düşündüğümüz şey bir yaz döneminde 192 saatlik bir dil eğitimi ile hazırlık sınıfını aşabileceğini, sonrasında da alacakları bir takım dersleri buradan aldıkları notla karşılamak suretiyle 5 yıllık ilahiyat fakültesini iyi bir öğrencinin 3,5 yılda bitirebileceği öngörüsündeyiz. İnşallah bundan sonra gelen arkadaşlarımız sizin tecrübelerinizle, sizden edindiğimiz bizim tecrübelerimizle daha doğru daha hatasız yürüyecektir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından dereceye giren mezunlara hediyeleri verildi. Daha mezuniyet belgeleri dağıtıldı. Mezun öğrenciler mezuniyet andını yaparak keplerini havaya attı. Tören sonunda katılım sağlayan öğretim görevlileri, akademisyenler, aileler ve öğrencilere yemek dağıtıldı.

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