Kasaplar fiyat indirdi: Korsan kıyma çekimine fırsat yok

Samsun'da kasaplar, korsan kıyma çekilmesinin önüne geçmek için kıyma çekim ücretini 5 TL’den 3 TL’ye indirildi.

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, her yıl Kurban Bayramı’nda sokaklarda farklı meslek gruplarının hijyensiz ortamlarda kıyma çektiğine dikkat çekerek, “Yetkililer buna dur demeli” çağrısında bulunmuştu. Kasaplar Odası'nın çağrısı üzerine harekete geçen ilgili kurumlar, Samsun Valiliği koordinesinde bir toplantı yaptı.

Toplantı hakkında bilgi veren Ömür Şen, “Samsun Valiliği koordinesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle bir toplantı yaptık. Sokakta yetkisiz kişilerin kıyma çekmesine karşı katı önlemler alacaklarını ve kasaplara sahip çıkacaklarını bizlere ilettiler. Biz de kasaplar olarak Samsun’da kilosu 5 TL olan kıyma çekme ücretini indirdik. Yapılan toplantı sonrasında Samsun’da kasaplarda kurbanlık kıyma çektirecek vatandaşlar kıymanın kilosunu 3 TL’den çektirebilecek. Normalde bizi kurtarması için en az 5 TL’ye çekmemiz lazımdı. Ancak biz de vatandaşa yardımcı olmak ve sokaklardaki hijyensiz durumları ortadan kaldırmak için kıymayı 3 TL’den çekeceğiz. Yapılan toplantı sonucunda yetkililer bu bayram sonrası sokak denetimlerinin çok sıkı olacağının sözünü verdi. Geçmişte yaşanan görüntülerin bu sene yaşanmayacağını belirttiler” dedi.

Korsan kıyma çekiminin önüne geçilmesi amacıyla alınan karar, vatandaş tarafından da olumlu karşılandı.

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