Bafra meclisi kadına şiddeti ele aldı

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– Bafra Belediye Meclisi’nde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda meclis üyelerine sunum yapıldı.

Bafra Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Hamit Kılıç yönetiminde Bafra Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Samsun Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Tuğba Talay Tacar tarafından meclis üyelerine yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Belediye meclisi toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, İmar Komisyonu Raporu ile gelen evrak ve dilekçeler görüşüldü.

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